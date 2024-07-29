Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Mersin Otoyol Projesi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini açıkladı - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Mersin Otoyol Projesi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'in ilçelerini bağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nde çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü bildirdi. Uraloğlu, projenin ilk etabı olan Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde çalışmaların yürütüldüğü Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki şantiyeyi ziyaret etti. Projenin tamamlandığında trafiğin rahatlayacağını ve seyahat süresinin kısalacağını belirten Uraloğlu, ayrıca Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte turizme de katkı sağlanacağını söyledi.

29.07.2024 19:21
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'in ilçelerini bağlayacak Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyol Projesi'nde çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü bildirdi.

Bakan Uraloğlu, projenin ilk etabı olan Çeşmeli- Kızkalesi kesiminde çalışmaların yürütüldüğü Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki şantiyeyi ziyaret etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen'in eşlik ettiği Uraloğlu, projede gelinen aşama hakkında bilgi aldı.

Uraloğlu, incelemesinin ardından gazetecilere, otoyolun yaklaşık 10. kilometresindeki şantiyede çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi.

Trafiğin rahatlatılacağını dile getiren Uraloğlu, "Burası 42 kilometre ana gövde, 11 kilometre bağlantılı yolu olmak üzere toplam 53 kilometrelik bir yol. Trafiğimizin en çok sıkıştığı Kızkalesi'ne kadar olan kesimi bu projeyle inşallah çözmüş olacağız." dedi.

Uraloğlu, seyahat süresinin kısalacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"40-45 kilometrelik bir mesafenin 2,5 saatte geçildiği bir kesimi konuşuyoruz. Burası kıymetli arazilerin, seraların olduğu, tabiri caizse iğneyle kuyu kazarak projelendirdiğimiz bir kesim. 42 kilometrelik ana gövdenin yaklaşık 12,5 kilometresi 7 tünel ve 5 viyadükten oluşuyor. Nerden bakarsınız yüzde 30'a yakını tünel ve viyadüklerden oluşan, standardı yüksek, 3 gidiş 3 geliş şeritli projelendirdiğimiz bir yol. Bittiğinde 2,5 saat süren trafiği 18-20 dakikada geçebileceğimiz, bölgemizin ve Mersin'imizin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir proje."

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın 10 Ağustos'ta açılmasının planlandığını anımsatan Uraloğlu, iki projenin turizme katkısına değindi.

Uraloğlu, yol için sahada 1330 personel ve 204 iş makinesinin çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah bundan sonra hızlanarak makine sayımız 300'ün üzerine hatta 500'lere yaklaşacak. Personelimiz de 3 bine çıkacak. Burada koruma alanları, vatandaşlarımızın tarım arazileri var. Onlardaki bütün hassasiyetlere de dikkat ediyoruz. Hızlı şekilde sahaya yayıldık. Şu anda sadece yüzde 61 kapasiteyle çalışıyoruz. İlerleyen günlerde bunu yüzde 100'e yaklaştırarak burayı inşallah kısa sürede bitirmiş olacağız. Önümüze bir mani çıkmazsa burayı 3 yıl içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bitirerek peyderpey Mersin'imizin, bölgemizin hizmetine sunmuş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."

Ziyarette AK Parti İl Başkanı Adem Aldemir ve MHP İl Başkanı Ömer Gürsoy da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Mersin Otoyol Projesi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini açıkladı - Son Dakika

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