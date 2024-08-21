Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Tatvan Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Tatvan Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulunarak açıklamalarda bulundu. Detaylı incelemelerin ardından yapılan açıklamada, proje ilerlemesinin olumlu olduğu ve çalışmaların planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.
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22.08.2024 15:01:08. #1.12#
SON DAKİKA: Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Tatvan Çevre Yolu şantiyesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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