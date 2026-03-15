Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Hürmüz Boğazı'nda Türk Bayraklı Gemiler İçin Güvenlik Seviyesini En Üst Düzeye Çıkardık"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Hürmüz Boğazı'nda Türk Bayraklı Gemiler İçin Güvenlik Seviyesini En Üst Düzeye Çıkardık"

15.03.2026 12:52
Gökdeniz Can

(ISPARTA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle Türk bayraklı gemiler için ISPS güvenlik seviyesinin 3'e çıkarıldığını ve karayolu taşımacılığı için alternatif güzergahlar oluşturduklarını söyledi.

Uraloğlu, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Isparta'da, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Şehit Orhan Burak Büyükçaylı Farklı Seviyeli Kavşağı ile Dörtyol–Şarkikaraağaç Yolu'nun açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu daha sonra iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, son dönemde bölgede yaşanan gerilimlerin küresel ticaret ve enerji hatlarını etkilediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde bölgemizde patlak veren İran, Amerika ve İsrail gerilimleri ile Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gibi kritik gelişmeler, küresel istikrarı da derinden etkilemektedir. Uluslararası ticaret ve enerji hatlarını sekteye uğratan bir süreç yaşıyoruz. Hürmüz Boğazı, dünya ticaretindeki petrolün yaklaşık yüzde 20'sini ve LPG'nin de yaklaşık yüzde 30'unu sağlayan bir bölge. Bu petrolün yüzde 70-80'i ise Asya bölgesindeki ülkelerin kullanımına gidiyor. Doğal olarak boğazdaki aksaklık enerji maliyetlerini de dalgalandırıyor ve yükseltiyor."

Uraloğlu, yaşanan gelişmeler karşısında milleti ve iş dünyasını korumak için bakanlığının çeşitli tedbirler aldığını bildirerek, "İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye hava sahaları kapandığında, alternatif rotalarla özellikle Umman'ın Muskat kenti ve Suudi Arabistan üzerinden seferleri sürdürdük ve vatandaşlarımızın mağdur olmalarının önüne geçtik" dedi.

"Bölgeyi anbean yakından takibe devam ediyoruz"

Hürmüz Boğazı'ndaki riskler nedeniyle deniz taşımacılığına yönelik güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirten Uraloğlu, "Türk bayraklı gemiler için ISPS güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardık. Sahibi Türk olan gemiler ve denizcileri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Karayolu taşımacılığı konusunda da alternatif güzergahların devreye alındığını belirten Uraloğlu, "Karayolu taşımacılığında İran üzerinden değil, alternatif güzergahları kullanmaları için sürücülerimizi ilgili ülkelere yönlendirdik. Bölgeyi anbean yakından takip etmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgedeki gerilimin sona ermesi için diplomasi yürüttüğünü belirterek Türkiye'nin uluslararası alanda güvenilir bir aktör olduğunu söyledi.

Isparta'ya yapılan yatırımlara da değinen Uraloğlu, "Isparta'ya ulaştırma anlamında ne lazımsa yapmaya devam ediyoruz. AK Parti hükümetleri döneminde 35 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Yatırımları da yapmaya devam edeceğiz dedi.

Isparta ile Antalya arasındaki Dereboğazı yoluna da değinen Uraloğlu, "Meşhur Dereboğazı yolunda ihalemizi yaptık. Çalışmalara da başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Devamını da getireceğiz, inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
