Ülkü Ocakları Yangınlarla Mücadelede Aktif Rol Alıyor - Son Dakika
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Ülkü Ocakları Yangınlarla Mücadelede Aktif Rol Alıyor

Ülkü Ocakları Yangınlarla Mücadelede Aktif Rol Alıyor
31.07.2025 11:21
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Ülkü Ocakları, yangınlarda AFAD ve itfaiye ile koordineli çalışarak destek sağlıyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Ülkü Ocaklarımız, yangın çıktığı andan itibaren olay yerine intikal ederek, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerimizle tam bir koordinasyon içerisinde çalışmalarda yer alıyor. Nerede ihtiyaç varsa oraya koşturuyorlar." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan yangınlara karşı Ülkü Ocakları teşkilatlarının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda sahaya indiğini, devlet kurumlarıyla tam koordinasyon içinde afet bölgelerinde görev üstlendiğini söyledi.

Küresel ısınmanın da etkisiyle artan orman yangınlarına karşı her yıl yaz ayları öncesinde hazırlık yaptıklarını, gönüllülere yangınla mücadele eğitimleri verdiklerini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ülkü Ocaklarımız, yangın çıktığı andan itibaren olay yerine intikal ederek, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerimizle tam bir koordinasyon içerisinde çalışmaların içerisinde yer alıyor. Nerede ihtiyaç varsa oraya koşturuyorlar. Su taşıyorlar, hortum çekiyorlar, lojistik destek sağlıyorlar, çalışanlara su ve ayran ikramında bulunuyorlar. Gönüllü ekiplerimizin bir kısmı da yangın sonrasında hem çevre temizliğinde hem de yangın soğutma işlemlerinde görev alıyor. Biz sadece yangını söndürmek için değil, devletimizin yükünü paylaşmak için de bulunuyoruz."

Yangın bölgelerinde görev yapacak gönüllülerin, yalnızca Ülkü Ocaklarının düzenlediği eğitimleri tamamlayanlardan seçildiğini ifade eden Yıldırım, Genel Merkez bünyesindeki koordinasyon merkezleri aracılığıyla ihtiyaç duyulan bölgelere yönlendirme yapıldığını belirtti.

"Eğitimsiz müdahale felaket getirir"

"Eğitimsiz yapılan müdahaleler istenmeyen sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle gençlerimizi yazdan önce eğitiyor, isteyenleri eğitim almak üzere ocaklarımıza davet ediyoruz." diyen Yıldırım, yangın bölgelerinde görev yapan gönüllülerin aynı zamanda canlı tahliyesi gibi kritik süreçlerde aktif görev üstlendiğini vurguladı.

Yıldırım, 1 Haziran'dan bu yana çıkan 3 bin 102 orman yangınında, söndürme ekiplerine 10 bini aşkın gönüllüyle destek verdiklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgelerde canlıların tahliyesine önemli katkılar sundular. Hayvanlarımızın hızlı şekilde tahliye edilmesi için çok çaba sarf ettiler. Çok şükür ki birçok canlımızı bu yangınlardan kurtarma imkanı bulduk. Devletimiz güçlü şekilde yangınlara müdahale etti. Büyük oranda yangınlarımız söndürüldü. Devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli şekilde bu mücadelemizi sürdüreceğiz."

Yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna işaret eden Yıldırım, bu kapsamda broşür dağıtarak bilgilendirmede çalışmaları yaptıklarını da kaydetti.

Yıldırım, yanan ormanları tekrar canlandırabilmek için Türk gençliği olarak çalışmalarda yer alacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ahmet Yiğit Yıldırım, Sivil Toplum, Politika, İtfaiye, Güncel, Kültür, Çevre, Yaşam, AFAD, Son Dakika

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