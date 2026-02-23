Uluabat Gölü Taştı: Tiny House\'lar Su Altında

BURSA'da Uluabat Gölü'ndeki su seviyesinin yükselmesiyle, sular altında kalan tiny house ve hobi evleri, dronla görüntülendi.

Nilüfer ilçesinde etkili olan sağanakların ardından Uluabat Gölü'nün su seviyesi 10 metre yükselip taştı. Göl suları yerleşim alanlarına ulaşırken, Akçalar Mahallesi'nde çok sayıda tiny house ve hobi evi de su altında kaldı. Yolların ulaşıma kapandığı bölgedeki evlerde de hasar meydana geldi. Su altında kalan bölge dronla görüntülendi.