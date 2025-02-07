Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı yaklaşık 1 metreyi buldu.
Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 98 santimetre ölçüldü.
Uludağ'da 5 Şubat sabahı itibarıyla başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında olmak üzere en düşük 9, en yüksek 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Uludağ'da Kar Kalınlığı 1 Metreye Yaklaşıyor - Son Dakika
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