Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir tatili dolayısıyla pistler doldu.

Kar kalınlığının 45 santimetre ölçüldüğü Uludağ, yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler ile günübirlikçilerin akınına uğradı.

"Oteller Bölgesi"ndeki pistlere gelen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaptı. Küçük yaşlardaki çocuklar ise büyükleriyle kızak keyfi yaşadı, kar topu oynadı.

Ağırlıklı olarak günübirlikçilerin doldurduğu pistlerde bazı ziyaretçiler, öğretmenler eşliğinde kayak öğrenirken, özellikle çocuklar poşetlerle kaydı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre, Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 5, en yüksek sıfırın altında 4 derece ölçüldü.