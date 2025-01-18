Uludağ'da Sömestir Yoğunluğu: Turistler Pistleri Doldurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uludağ'da Sömestir Yoğunluğu: Turistler Pistleri Doldurdu

Uludağ\'da Sömestir Yoğunluğu: Turistler Pistleri Doldurdu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, sömestir tatiliyle beraber yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kayak yapmak isteyenler telesiyejlerde uzun kuyruklar oluşturdu, konaklama fiyatları ise 16 bin 500 TL'ye kadar çıkabiliyor.

18.01.2025 15:15  Güncelleme: 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu ve sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor. 'Beyaz cennet' olarak bilinen Uludağ'da yerli ve yabancı turistler, pistleri doldurdu.

Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da, sömestir yoğunluğu başladı. Uludağ'da otellerin büyük bölümü bu yıl paket program yapmazken, konaklama ücreti kişi başına 16 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor. Uludağ'da hafta sonu ve sömestir tatili yoğunluğu yaşanırken, telesiyejlerde metrelerce kuyruk oluştu. Sivil ve resmi ekipler, kayak pistleri ile eğlence mekanlarında denetimlerini artırırken, kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların oteller bölgesine çıkmasına izin verilmiyor.

'ZİRVE BENDE BAĞIMLILIK YAPTI'

Yalova'dan Uludağ'a gezmek için geldiğini söyleyen Ece Öztürk, " Bursa'nın ve Uludağ'ın atmosferi çok güzel. Buradan çok keyif alıyoruz. Artık hep gelmeyi düşünüyoruz" dedi. Balıkesir'den geldiklerini söyleyen Tahsin Çetin ise "Buraya 3'üncü kez geldim. Zirve bende bağımlılık yaptı. Kayak yapmak, çok zor bir şey değil. Uludağ'ın kalabalık olması güzel, bu herkesin ilgisi olduğunu gösterir" diye konuştu. Bursa'da yaşayıp, yılın belirli dönemlerinde Uludağ'a geldiğini belirten Ayşegül Sürer de "Bu kez arkadaşlarımla geldim. Bursa'mızın gözde mekanı Uludağ'ı çok seviyoruz. Her ne kadar kayak yapmayı çok sevmesem de buranın ortamı çok güzel" dedi. Kar kalınlığının 68 santimetre olarak ölçüldüğü, Türkiye'nin ilk kayak merkezi olan Uludağ'da, 5 bin yatak kapasitesi bulunan 17 otel, tesis bulunuyor.

Kaynak: DHA

Türkiye, Güncel, Uludağ, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ'da Sömestir Yoğunluğu: Turistler Pistleri Doldurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:40 CHP’den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz CHP'den Rıza Akpolat kararları: Pazartesi gününden itibaren göreceğiz
19:09 Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem’e ilişkin Bakan Tunç’tan açıklama Köpeklerin saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Eslem'e ilişkin Bakan Tunç'tan açıklama
18:14 Kılıçdaroğlu’ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri Kılıçdaroğlu'ndan uzun bir aradan sonra yeni video: CHP yönetimine sert eleştiri
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli’nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamaya yaklaştı
14:48 Hamas’ın ateşkes açıklaması Netanyahu’yu küplere bindirecek Hamas'ın ateşkes açıklaması Netanyahu'yu küplere bindirecek
07:26 Ünlü yorumcular, Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti Ünlü yorumcular, Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti
07:25 Gazze’de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti Gazze'de ateşkesi onaylayan bakanlar kurulunda iki bakan dikkat çekti
06:51 Gazze’deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu
02:56 Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
01:12 Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti Niğde-Kayseri yolunda kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
23:48 Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, NATO komutanı ile görüştü
23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
23:01 Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Ünlü eski manken Deniz Akkaya 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
22:58 Okan Buruk’tan yabancı VAR hakemine olay tepki Okan Buruk'tan yabancı VAR hakemine olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 20:19:12. #1.12#
SON DAKİKA: Uludağ'da Sömestir Yoğunluğu: Turistler Pistleri Doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.