Uludağ\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Uludağ'da çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Uludağ'da Ketenlik Yaylası'nda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, 1 İHA, 4 helikopter, 8 arazöz, 9 iş makinesi ve 72 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede, soğutma çalışmaları devam ediyor.
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