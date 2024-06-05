Uludağ eteklerinde kaybolan koyunlar jandarma tarafından bulundu - Son Dakika
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Uludağ eteklerinde kaybolan koyunlar jandarma tarafından bulundu

Uludağ eteklerinde kaybolan koyunlar jandarma tarafından bulundu

Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 16 küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, 2 gün süren arama çalışmalarının ardından koyunları buldu.

05.06.2024 16:57
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Uludağ eteklerinde çobanın kaybettiği koyunlar, jandarma ekiplerince bulundu.

Kırsal Kirazlı Mahallesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki İ.A, 112 Acil İhbar Hatt'ını arayarak 16 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Yiğitali Jandarma Karakol Komutanlığı ve Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ile JASAT ekipleri sevk edildi.

Uludağ'ın eteklerinde orman ve mera alanlarında arama yapan ekipler, koyunları 2 gün sonra bularak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uludağ eteklerinde kaybolan koyunlar jandarma tarafından bulundu - Son Dakika

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