UTİB Genel Kurulu'nda Sektörün Geleceği Konuşuldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterlik binasında düzenlenen genel kurula, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay'ın da katılımıyla sektör temsilcileri destek verdi. Yönetim Kurulu'nda Polyteks Tekstil, Güleser Tekstil gibi firmalar, Denetim Kurulu'nda ise Burkay Tekstil, Taşdelen Tekstil gibi önde gelen şirketler yer aldı.

Genel Kurul'da konuşan Pınar Taşdelen Engin, zorlu dönemlere rağmen olumlu işler başardıklarını belirterek, sektörün 2025 yılında 9,4 milyar dolarlık ihracatla kapattığını ve UTİB'in ihracatının 1,22 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin 26,2 milyar dolarlık toplam ihracatla bölgenin üretim üssü olmaya devam ettiğini vurgulayan Engin, yüksek katma değerli üretim ve projelerle sektörü dönüştürdüklerini ifade etti.

UTİB Başkanı İhsan İpeker ise yeni dönemde birlik, devamlılık ve dönüşüm üzerinde durarak, sektörün küresel değişimlere uyum sağlaması için adımlar atacaklarını söyledi. Tekstil sektörünün sürdürülebilir ve dijital üretime geçişinin önemine değinen İpeker, UTİB olarak bu dönüşümde oyun kurucu olacaklarını belirtti. Toplantı sonunda, geçmiş dönemde görev alanlara teşekkür plaketleri verildi ve UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, Engin'e çiçek takdim etti.