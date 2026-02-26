Uludağ Otel Yangını Davası Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uludağ Otel Yangını Davası Başladı

26.02.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ'daki otel yangını davasında sanıklar tahliye edildi, yargılama devam ediyor.

Uludağ'da geçen yıl milli kayakçı Berkin Usta, babası eski milli kayakçı Yahya Kemal ile annesi Fikriye Usta'nın hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili tutuklu iki sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 20. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşma basına kapalı gerçekleştirildi.

Duruşmada tutuklu sanıklar Cevdet Kadir A. ile Tekin D, savunmalarını yaptı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Cevdet Kadir A. ve Tekin D'nin ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Sanıkların 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti

Uludağ'daki bir otelde geçen yıl 27 Mart'ta çıkan yangın, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle söndürülmüştü.

Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta, hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında oteli işleten firma sahibi Cevdet Kadir A. ve otel müdürü Tekin D. ile kayak merkezi çalışanları Eren T. ve Mert Kaan Ç. tutuklanmış, ilerleyen süreçte Eren T. ve Mert Kaan Ç. tahliye edilmişti.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yangının kayak odası ve bu odanın açıldığı kısımdan kafe kısmına bağlanan bölgede çıktığı, bu alanın sorumluluğunun FB Usta şirketinde olduğu belirtilmişti.

Yakıt depoları dolu şekilde bırakılan paletli kar motorlarının yangını şiddetlendirdiği ifade edilen iddianamede, FB Usta firmasının eylemleri ve ihmallerinin olayda birinci derecede asli etkili olduğu belirtilmişti.

İddianamede, "tesisin bütünlüğüne dair mevzuatta belirtilen asgari tedbirleri alma ve aldırma yükümlülüğü üzerinde bulunan Jura Otelcilik firmasının yetkililerinin ihmal ve eylemlerinin olayda ikinci derecede asli kusurlu olduğunun anlaşıldığı" tespiti yer almıştı.

Sanıklar Cevdet Kadir A. ve Tekin D'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmiş, yangında kusuru bulunmadığı belirlenen Ahmet İ, Eren T, Mehmet Faruk Ç, Mert Kaan Ç, Rafet Alpan Y, Tekin K. ve Zeynep T. hakkında ise takipsizlik kararı verilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ Otel Yangını Davası Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Tayyar’dan iktidara “Öcalan“ uyarısı AK Partili Tayyar'dan iktidara "Öcalan" uyarısı
Cüneyt Özdemir Meksika’dan ayrıldı Cüneyt Özdemir Meksika'dan ayrıldı
Bu yılda da tekrarlandı Ezan sesi Old Trafford’da yükseldi Bu yılda da tekrarlandı! Ezan sesi Old Trafford'da yükseldi
Son videosunu yayınlayıp intihar etti Son videosunu yayınlayıp intihar etti
AK Parti’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğumgünü sürprizi AK Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğumgünü sürprizi
Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı

19:38
Tam 8 isim Galatasaray’ı bekleyen büyük tehlike
Tam 8 isim! Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike
18:49
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
İbrahim Tatlıses, iki kişiye demediğini bırakmadı
18:44
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine “Taşıyabildiğiniz kadar alın“ dedi
26 milyon doları masaya serdi, işçilerine "Taşıyabildiğiniz kadar alın" dedi
18:41
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Ahmed Kutucu’dan Kenan Yıldız’a sürpriz hediye
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Ahmed Kutucu'dan Kenan Yıldız'a sürpriz hediye
18:25
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi Rusya İHA’sına hemen müdahale ettiler
Kuzeyde gerilim bir anda yükseldi! Rusya İHA'sına hemen müdahale ettiler
18:20
Türkiye’nin en işlek yollarından Bir yerden sonra deniz başlıyor
Türkiye'nin en işlek yollarından! Bir yerden sonra deniz başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 19:49:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Uludağ Otel Yangını Davası Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.