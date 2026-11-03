Uludağ Üniversitesi'nden Alyılmaz çifti Top 1000 Scholar'da 9. ve 11. sıraya girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Uludağ Üniversitesi'nden Alyılmaz çifti Top 1000 Scholar'da 9. ve 11. sıraya girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Uludağ Üniversitesi\'nden Alyılmaz çifti Top 1000 Scholar\'da 9. ve 11. sıraya girdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Prof. Dr. Semra Alyılmaz ve Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, '2026 Top 1000 Scholar' listesine girdi. Semra Alyılmaz Türk Edebiyatı ve Kültürü alanında dünya 9'uncusu, Cengiz Alyılmaz ise Kültürel ve Sosyopolitik Çalışmalar alanında dünya 11'incisi oldu.

BURSA Uludağ Üniversitesi'nden öğretim üyeleri Prof. Dr. Semra Alyılmaz ve eşi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, uluslararası akademik yayınlar, atıf indeksleri ve bilimsel etki metrikleri esas alınarak hazırlanan '2026 Top 1000 Scholar' listesinde yer aldı. Listede Semra Alyılmaz 9'uncu ve Cengiz Alyılmaz ise 11'inci sırada yer aldı.

Uluslararası akademik yayınlar, atıf indeksleri ve bilimsel etki metrikleri esas alınarak hazırlanan '2026 Top 1000 Scholar' sıralaması belli oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde görev yapan akademisyen çift Prof. Dr. Semra Alyılmaz ve Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz elde ettikleri derecelerle listenin üst sıralarında yer aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Alyılmaz, hazırlanan listede Türk Edebiyatı ve Kültürü alanında dünya 9'uncusu, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz ise Kültürel ve Sosyopolitik Çalışmalar alanında dünya 11'incisi oldu.

Akademisyen çiftin, her yıl uluslararası ölçüm yapan kurumlar tarafından en fazla çalışma yapan akademisyenlerin sıralandığı listede de isimlerinin yer aldığı belirtildi.

Kaynak: DHA
Uludağ ÜniversitesiEğitimGüncelDünyaBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Helikopterler havada çarpıştı Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı
15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm 15 bıçak darbesiyle öldürdüğü eski eşi için bunu söyledi: Pişman değilim, ihanet ettiği için öldürdüm
Son ankette Özgür Özel’e kötü haber 14 puan birden kaybetti Son ankette Özgür Özel'e kötü haber! 14 puan birden kaybetti
ABD’nin İran’a saldırısı piyasaları vurdu Petrol fırladı ABD'nin İran'a saldırısı piyasaları vurdu! Petrol fırladı
İlk kar için tarih verildi Rusya’dan geliyor, hava buz kesecek İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek
Stuttgart’tan Galatasaray’ı kızdıran paylaşım Apar topar sildiler Stuttgart'tan Galatasaray'ı kızdıran paylaşım! Apar topar sildiler
11:10
Deniz Undav RAMS Park’a çıktı, yaptığı olay oldu
Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu
11:07
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia
Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
11:05
Kozinoğlu’nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu Toprakta yok, vücudunda var
Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra açılan mezarında şüpheli bulgu! Toprakta yok, vücudunda var
10:25
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
Yeniden Değerleme Oranı belli oldu! Vergi, harç ve cezalara bu oran uygulanacak
10:07
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
Veli grubundan numarasını aldığı evli kadına yazdı, aldığı cevaba bakın
10:02
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 11:18:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Uludağ Üniversitesi'nden Alyılmaz çifti Top 1000 Scholar'da 9. ve 11. sıraya girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android