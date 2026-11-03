Uludağ Üniversitesi\'nden Alyılmaz çifti Top 1000 Scholar\'da 9. ve 11. sıraya girdi

BURSA Uludağ Üniversitesi'nden öğretim üyeleri Prof. Dr. Semra Alyılmaz ve eşi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz, uluslararası akademik yayınlar, atıf indeksleri ve bilimsel etki metrikleri esas alınarak hazırlanan '2026 Top 1000 Scholar' listesinde yer aldı. Listede Semra Alyılmaz 9'uncu ve Cengiz Alyılmaz ise 11'inci sırada yer aldı.

Uluslararası akademik yayınlar, atıf indeksleri ve bilimsel etki metrikleri esas alınarak hazırlanan '2026 Top 1000 Scholar' sıralaması belli oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi bünyesinde görev yapan akademisyen çift Prof. Dr. Semra Alyılmaz ve Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz elde ettikleri derecelerle listenin üst sıralarında yer aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Alyılmaz, hazırlanan listede Türk Edebiyatı ve Kültürü alanında dünya 9'uncusu, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Alyılmaz ise Kültürel ve Sosyopolitik Çalışmalar alanında dünya 11'incisi oldu.

Akademisyen çiftin, her yıl uluslararası ölçüm yapan kurumlar tarafından en fazla çalışma yapan akademisyenlerin sıralandığı listede de isimlerinin yer aldığı belirtildi.