Uludere'de Bayram Öncesi Temizlik Seferberliği

Şırnak'ın Uludere Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelinde kapsamlı temizlik ve çevre düzenleme çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar ile dere yatakları, sulama kanalları ve menfezlerin bulunduğu alanlar temizlendi.

İlçe genelinde planlı yürütülen çalışmalarla çevre temizliği ve halk sağlığının korunması amaçlandı.