Niğde'nin Ulukışla ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Durmuş Aytaç yönetimindeki 01 CBM 07 plakalı motosiklet, Beyağıl köyü yakınlarında D-750 kara yolunun Orman İşletme Müdürlüğü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenaze, Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Ulukışla'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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