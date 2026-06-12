Ulukışla'da SUV Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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Ulukışla'da SUV Devrildi: 5 Yaralı

Ulukışla\'da SUV Devrildi: 5 Yaralı
12.06.2026 09:39
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Niğde'nin Ulukışla ilçesinde SUV aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde SUV tipi aracın şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İzzet Arslan (49) yönetimindeki 34 MGU 279 plakalı SUV tipi araç, Niğde-Pozantı Otoyolu Eminlik köyü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Rabia Tatar (45), Berat Han (13) ve Gürkan Ezel Arslan (11) ile Fatma Tatar (89) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ulukışla'da SUV Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gülen Ece Gürcan Gülen Ece Gürcan:
    işte bak gençler şarampole mı devriliyor ?? bizim zamanımızda böyle hızlı araçlar yoktu yavaş gidilirdi şimdi herkes yarış yapıyo yolda yaşlılara da saygı yok 89 yaşında bir kadın yaralandı bu nasıl olur ?? 0 0 Yanıtla
  • Saliha Sanem Kulekci Saliha Sanem Kulekci:
    çok üzücü bir haber yaşlı kadın ve çocuklar da var yaralılar arasında umarım hepsi çabuk iyileşir böyle kazaların olmaması için herkese dikkat etmesi gerekiyordu 0 0 Yanıtla
  • Zerin Yücel Zerin Yücel:
    bu tür kazalar ne zaman duracak bilmiyorum artık yollar çok tehlikeli oldu trafiğe çıkmak riskli hale geldi devrilme kazaları arttı gözlemlenirse bu sorunu çözmek için ciddi adımlar atılması gerek ama her seferinde aynı şeyler tekrar ediyor 0 0 Yanıtla
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