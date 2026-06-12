Ulukışla\'da SUV Devrildi: 5 Yaralı

Gülen Ece Gürcan:

işte bak gençler şarampole mı devriliyor ?? bizim zamanımızda böyle hızlı araçlar yoktu yavaş gidilirdi şimdi herkes yarış yapıyo yolda yaşlılara da saygı yok 89 yaşında bir kadın yaralandı bu nasıl olur ??