Ulukışla\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bağlı Porsuk köyünde "Anadolu Mirası Operasyonu" düzenledi.

Operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 19 sikke, 123 obje, 3 taş eser ve dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.