Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin genelge Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin genelge Resmi Gazete'de

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"2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

"2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, şehirlerin dijital dönüşüm yolculuğuna bütüncül bir bakış açısı getirerek, kaynakların etkin kullanıldığı, mükerrer yatırımların önlendiği, standartları belirlenmiş ve birlikte çalışabilir sistemlere dayanan bir şehircilik modeliyle yetkin ve üreten bir akıllı şehir ekosistemi oluşturmak amacıyla hazırlanan "2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nın uygulama döneminin sona erdiği belirtildi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kentsel yaşamı, kültürü ve yaşam biçimlerini hızlı bir şekilde değiştirmeye ve dönüştürmeye devam ettiği vurgulanan genelgede, "İleri toplum, ileri teknoloji, sürdürülebilir ve dirençli dünya" vizyonuyla şehirlerde yeni teknoloji ve uygulamaların benimsenmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerde bütünlüğün sağlanması amacıyla "2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nın hazırlandığı bildirildi.

Genelgede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanan eylem planının "akillisehirler.csb.gov.tr" adresinde yayımlanacağı belirtilerek, şunlar ifade edildi:

"Mezkur strateji ve Eylem Planı kapsamında, şehirlerimizden kırsal kesimlere kadar tüm alanlarda dijital güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde tutularak başta akıllı şehir dönüşümü, veri yönetimi ve yapay zeka destekli karar alma mekanizmaları olmak üzere akıllı şehir hizmetlerinin entegrasyonuna ve dijital şehir yönetimi konularına öncelik verilecektir. Bu çerçevede ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin gerekli güvenlik tedbirlerini alarak yenilikçi, çevreci ve kapsayıcı projeleri hayata geçirmeleri büyük önem taşımaktadır.

2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmeleri, mezkur strateji ve Eylem Planı'nın uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımı titizlikle sağlamaları hususunda gereğini rica ederim."

Kaynak: AA
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