MEB'in Uluslararası Eğitimde Teknoloji Zirvesi Başladı

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi (ETAK 24) Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda başladı.

Zirvede eğitimde teknoloji ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile kalite konularındaki ilerlemeler 7 Eylül'e kadar masaya yatırılacak.

MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Mustafa Canlı, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, projenin ilerleyen yıllarda bölgesel bir etkinliğe dönüşmesini hedeflediklerini söyledi.

Etkinliğin eğitimdeki teknolojik gelişmeler bakımından önemini anlatan Canlı, "Bu sene üç ana tema belirledik. Eğitimde teknoloji teması altında, eğitimde yapay zeka uygulamaları, gençlere yönelik tek odaklı girişimcilik eğitimleri, bulut bilişim, eğitimde arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik uygulamaları gibi güncel konular ele alınacak. Ayrıca eğitimde araştırma ve geliştirme teması altında eğitimde yenilikçilik ve sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm gibi dünya çağında ele alınan önemli konular." dedi.

Eğitim kurumlarında kalite standartlarının belirlenmesi, okul kültürü ve liderlik gibi konuların da zirve kapsamında ele alınacağını kaydeden Canlı, şöyle devam etti:

"Eğitim teknolojileri sektörünü desteklemek, güçlendirmek ve bu sektörün hem Türkiye için hem devlet hem özel okullar için hem de dünyaya ihraç edilebilir ürünler çıkarması için, yeni ürünler çıkarması için, yeni teknolojiler geliştirmesi için desteklemek, güçlendirmek, yol göstermek Milli Eğitim Bakanlığının bir görevi. Bu görevle ilgili olarak Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünde başlattığımız bir çalışmamız var. Bunun ilk adımı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde kurduğumuz eğitim teknolojileri kuluçka ve inovasyon merkezi. Bu merkezde bir profesyonel öğrenme laboratuvarımız var. Özellikle eğitim teknolojisi çalışan firmaların ürünlerini, teknoloji platformlarının gelip test etmeleri için böyle bir laboratuvar ortamı veriyoruz."

Zirvenin açılışına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile davetliler katıldı.

AR-GE ve kalite konularında sunum yapılacak

Üç gün sürecek etkinlik kapsamında MEB'in eğitim teknolojisi, AR-GE faaliyetleri ile kalite konularındaki ilerleyen çalışmalarının uluslararası alanda tanıtılması, örnek çalışmalarını dünya kamuoyuyla paylaşması, bu alanlarda önde gelen ulusal ve uluslararası kurumları bir araya getirerek işbirliklerine ve görünürlük faaliyetlerine zemin hazırlanması hedefleniyor.

Zirvede, AR-GE ve kalite konularında uzmanların sunumlarının yanı sıra, özel oturumlar, paneller, atölye çalışmaları ve deneyim noktaları gibi faaliyetler düzenlenecek.