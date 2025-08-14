Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu Ege Üniversitesi'nde

Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde 9. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve 5. Kutup Şenliği, 5- 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

EÜ'den yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilecek etkinlik üniversite yerleşkesinde ve çevrim içi ortamda yapılacak.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek şenlikle kutup bilincinin toplumun geniş kesimlerine yayılması amaçlanıyor.

Araştırma kurumları, üniversiteler ve kamu kurumlarında görev yapan araştırmacılar ile lisansüstü öğrencilerin bildiri sunabileceği sempozyuma katılım ücretsiz olacak.