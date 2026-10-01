Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü Samsun Golf Kulübü\'nde kutlandı

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun İl Temsilciliğince, Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun İl Temsilcisi Özgür Demirci Seyrek, Samsun Golf Kulübü'nde düzenlenen programda, günün yalnızca mesleki bir kutlama değil, aynı zamanda dayanışma ve mesleki ortak değerleri hatırlama vesilesi olduğunu söyledi.

Psikolojik danışmanların danışanların yaşamlarındaki önemli süreçlere eşlik ettiğini dile getiren Seyrek, "Bir sivil toplum kuruluşunun parçası olduğumuzda ise bu çaba yalnızca bireyle sınırlı kalmıyor. Ruh sağlığına ilişkin ihtiyaçların görünür olması, damgalamanın azalması, insanların destek aramaktan çekinmemesi ve psikolojik desteğe erişimin güçlenmesi için hep birlikte bir alan açıyoruz." dedi.

Mesleki çalışmaların bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda dayanışma içinde sürdürülmesinin önemine dikkati çeken Seyrek, "Bugün emeğimizi, dayanışmamızı ve bu alana kattığımız her şeyi kutlayalım. Bu gün burada Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneğinin ilk olağan kurul toplanma tarihi olan 30 Eylül 1989'a atfen, 30 Eylül 2020'den bu yana kutlanmakta olan Ulusal Psikolojik Danışmanlar Günü'müzü kutlayalım." ifadesini kullandı.

Programda müzik dinletisi de sunuldu.