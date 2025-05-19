Uluslararası Bornova Tarih ve Kültür Sempozyumu 2025'te Gerçekleşecek

(İZMİR) - Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Bornova Tarih ve Kültür Sempozyumu", 22-23 Mayıs 2025 tarihlerinde Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde düzenlenecek. Sempozyumda, Bornova'nın 8 bin 500 yıllık tarihini ve kültürel mirası ele alınacak.

Bornova Belediyesi'nin 22-23 Mayıs 2025 tarihlerinde düzenleyeceği "Uluslararası Bornova Tarih ve Kültür Sempozyumu" için hazırlıklar tamamlandı.

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde yapılacak sempozyum, 22 Mayıs Perşembe günü saat 09.00'da "Yerel Yönetimler ve Kültürel Miras Yönetimi" başlıklı açılış oturumuyla başlayacak.

Oturumun konuşmacıları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Aziz Kocaoğlu ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu yer alacak.

Bornova'nın tarihi masaya yatırılacak

Sempozyumun ikinci günü, "Tarih Öncesi Çağda Bornova (Yeşilova-Yassıtepe Özel Oturumu)" başlıklı oturumla başlayacak. Bu özel oturumda CHP eski Genel Sekreteri ve Bornova Belediyesi eski Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, oturum başkanı olarak konuşma yapacak. İki gün sürecek sempozyum boyunca ulusal ve uluslararası düzeyde 23 akademisyen ve uzman tarafından bildiriler sunulacak. Oturum başlıkları ise Bornova'nın farklı tarihsel dönemlerini ve kültürel katmanlarını yansıtacak şekilde belirlendi:

Kent Kimliği ve Toplumsal Hafıza

Tarih Öncesi Çağda Bornova (Yeşilova-Yassıtepe Özel Oturumu)

Antik Dönem'de Bornova

Bornovalı Bir Ozan: Homeros

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi'nde Bornova

Toplumsal Uyum ve Kültürel Çeşitlilik

"Bornova'nın hafızasını korumak bizim sorumluluğumuz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Sempozyumun kent tarihine ve kültürel belleğe önemli katkılar sunacağını belirterek, "Bornova, geçmişiyle sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda bir uygarlıklar beşiği. Yeşilova Höyüğü'nden bugüne uzanan bu eşsiz tarih, bizim için yalnızca bir miras değil, aynı zamanda bir sorumluluk. Uluslararası Bornova Tarih ve Kültür Sempozyumu ile bu değerli hafızayı bilimsel verilerle buluşturuyor, koruyor ve gelecek kuşaklara aktarıyoruz. Tüm tarih meraklılarını bu önemli buluşmaya davet ediyorum" diye konuştu.