Dünya Çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İçin Menteşe'de
Dünya Çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İçin Menteşe'de

16.04.2026 10:50  Güncelleme: 11:48
Menteşe ve Ula'da 18-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Çocuk Şenliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu dünya çocuklarıyla birlikte kutlayacak. Etkinlikler çeşitli gösterimlerle zenginleşecek.

(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Ula Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Çocuk Şenliği" için geri sayım başladı. 18-25 Nisan günleri arasında Menteşe ve Ula'da (Akyaka) gerçekleştirilecek organizasyonda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dünya çocuklarıyla birlikte kutlanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Menteşe ve Ula'da dünya çocuklarıyla birlikte kutlanacak. Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında Kırgızistan'dan 15, Ukrayna'dan 24, Moldova'dan 22 ve KKTC'den 23 çocuk olmak üzere 4 ülkeden toplam 84 misafir öğrenci, kültürlerarası etkileşim ve bayram coşkusunu paylaşmak üzere Muğla'da bir araya gelecek. Büyükşehir Belediyesi Emin Eller Gündüz Bakımevi Turuncu Sınıf öğrencileri, Büyükşehir Konservatuvarı Çocuk Korosu ve Halk Dansları ekipleri, Menteşe Borsa İstanbul İlkokulu ile ASFAD (Ahi Sinan Folklor Araştırma Derneği) Çocuk Ekibi de hazırladıkları gösterilerle şenliğe renk katacak.

Etkinlikler tiyatro gösterimleriyle tamamlanacak

Program, 18 ve 19 Nisan günlerinde Menteşe Çocuk Bilim Parkı'nda düzenlenecek yarışmalar, teknik atölyeler ve sportif etkinliklerle başlayacak. 22 Nisan Salı günü saat 14.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda Şenlik Kortej Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Büyük Gala Gösterisi ise 23 Nisan Çarşamba günü saat 20.00-22.30 arasında yine Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Gecede ev sahibi yerel ekipler ile 4 ülkeden gelen misafir çocuklar koreografilerini sergileyerek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birlikte kutlayacak. Etkinlikler, 24 ve 25 Nisan günlerinde Akyaka Sahili'ne taşınacak. Program, sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yürütülecek sanat ve spor etkinlikleri ile tiyatro gösterimleriyle tamamlanacak.

Kaynak: ANKA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Yerel Haberler, Etkinlikler, 23 Nisan, Güncel, Çocuk, Dünya, Ula, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
