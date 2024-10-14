Uluslararası Didim Zeytin Festivali Coşkuyla Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Didim Zeytin Festivali Coşkuyla Başladı

Didim Belediyesi, Kaymakamlık ve Ziraat Odası'nın ortaklaşa düzenlediği 6. Uluslararası Didim Zeytin Festivali, renkli görüntülerle başladı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, festivalin doğaya ve kültürel mirasa olan bağlılıklarını simgelediğini vurguladı.

14.10.2024 15:05  Güncelleme: 15:44
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(AYDIN)- Didim Belediyesi, Kaymakamlık ve Ziraat Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen Uluslararası Didim Zeytin Festivali renkli görüntülerle başladı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bu festival sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda doğaya, toprağa ve kültürel mirasımıza olan bağlılığımızın da bir göstergesidir. Didim Belediyesi olarak bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Didim Belediyesi, Kaymakamlık ve Ziraat Odası iş birliğinde düzenlenen ve bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Didim Zeytin Festivali, Atatürk Bulvarı Eski Adliye kavşağında kortej başladı. Korteje Kaymakam Can Kazım Kuruca, İlçe Garnizon Komutanı Erkut Arslan, Belediye Başkanı Hatice Gençay, Ziraat Odası İlçe Başkanı Hilmi Yıldırım, ilçe protokolü, kurum amirleri, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Bulvarı üzerinden davul ve zurna ile başlayan, yürüyüş Apollon Tapınağı'nın önünde son buldu. Yürüyüşün ardından festivalin açılış kurdelesi ilçe protokolü tarafından kesildi.

Festivalde konuşma yapan Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim zengin tarihiyle medeniyetin beşiği olmuş bir kenttir. Apollon Tapınağı'ndan Milet Antik Kentine bu coğrafyanın her bir köşesi tarih ve bilgeliğin izleriyle dolu. İnsanoğlunun tarih boyunca yaşam kaynağı olan zeytin barışın, bilgeliğin ve direncin sembolüdür. Bu festival sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda doğaya, toprağa ve kültürel mirasımıza olan bağlılığımızın da bir göstergesidir. Didim Belediyesi olarak bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmaya devam edeceğiz. Hepinize güzel bir festival diliyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri sergilendi. Belediye Başkanı Hatice Gençay, Kaymakam Can Kazım Kuruca ve ilçe protokolü festival alanında açılan stantları gezdi.

Festivalin ikinci gününde gerçekleştirilen tadım rekoru denemesinde, Thales döneminden kalma 3 ağaçtan elden edilen zeytinyağlar 10cc'lik şişelerde katılımcılara sunuldu. Kaymakam Can Kazım Kuruca, Belediye Başkanı Hatice Gençay, Ziraat Odası İl Başkanı Hilmi Yıldırım, ilçe protokolü ve 3 bin vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen toplu zeytinyağı tadımında, ilk kez Türkiye rekoru kırıldı.

Hatice Gençay, "Festivalin ikinci gününde, kentimizin tarihi simgesi Apollon Tapınağı çevresinde, 3 bin katılımcıyla birlikte Zeytinyağı Toplu Tadım Rekoru'nu kırmanın gururunu yaşadık. Bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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