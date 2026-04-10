Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uluslararası Ekonomi Zirvesi Sapanca'da Başlıyor: Büyük Dönüşüm Konuşulacak

10.04.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomi ve siyaset alanında önemli isimler, 'Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası' temasıyla 9-12 Nisan tarihleri arasında Sapanca'da düzenlenecek Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde bir araya gelecek.

Ekonomi, siyaset, savunma ve iş dünyasından çok sayıda isim, 9-12 Nisan'da Sapanca'daki Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde (UEZ) bir araya gelecek. Bu yılki teması, 'Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası' olarak belirlenen zirve, Capital, Ekonomist, Start Up ve CEOLife dergileri tarafından düzenlenecek.

Etkinliğin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da özel konuşmacı olarak yer alacak. Zirvede yeni yatırım modelleri, ekonomideki yeni dengeler, yapay zeka, yeni tüketici alışkanlıkları, yeni dünya düzeni ve riskler ele alınacak.

Birleşik Krallık Eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Lord Philip Hammond ile Danimarka Eski Başbakanı Helle Thorning-Schmidt özel konuk konuşmacı olarak katılacak. Zirve kapsamında 12 panel gerçekleştirilecek ve bu panellerde jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomiye yansımaları değerlendirilecek.

Programda, 9 Nisan'da açılış kokteyli ve konuşmalar, 10 Nisan'da bakan konuşmaları ve paneller, 11 Nisan'da ise özel konuk konuşmacılar ve ödül töreni yer alıyor. Zirve, 12 Nisan'da kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Etkinlik, Siyaset, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 10:34:16.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.