Uluslararası Ekonomi Zirvesi Sapanca'da Başlıyor: Büyük Dönüşüm Konuşulacak

Ekonomi, siyaset, savunma ve iş dünyasından çok sayıda isim, 9-12 Nisan'da Sapanca'daki Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde (UEZ) bir araya gelecek. Bu yılki teması, 'Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası' olarak belirlenen zirve, Capital, Ekonomist, Start Up ve CEOLife dergileri tarafından düzenlenecek.

Etkinliğin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yapacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da özel konuşmacı olarak yer alacak. Zirvede yeni yatırım modelleri, ekonomideki yeni dengeler, yapay zeka, yeni tüketici alışkanlıkları, yeni dünya düzeni ve riskler ele alınacak.

Birleşik Krallık Eski Dışişleri ve Maliye Bakanı Lord Philip Hammond ile Danimarka Eski Başbakanı Helle Thorning-Schmidt özel konuk konuşmacı olarak katılacak. Zirve kapsamında 12 panel gerçekleştirilecek ve bu panellerde jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomiye yansımaları değerlendirilecek.

Programda, 9 Nisan'da açılış kokteyli ve konuşmalar, 10 Nisan'da bakan konuşmaları ve paneller, 11 Nisan'da ise özel konuk konuşmacılar ve ödül töreni yer alıyor. Zirve, 12 Nisan'da kapanış konuşmasıyla sona erecek.