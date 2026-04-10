Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde Jeopolitik Riskler ve ABD'nin Güç Mücadelesi Tartışıldı

Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nin (UEZ 2026) beşinci panelinde, 'Çoklu Krizler Çağında Yeni Dünya Düzeni ve Riskler' başlığı altında konuşan Zurich Sigorta Grubu Türkiye CEO'su Yılmaz Yıldız, jeopolitik gerginliklerin arttığını ve ABD'nin gücünü yeniden tesis etmek üzere hareket ettiğini söyledi. Yıldız, İran savaşının büyük resimde bir detay olduğunu, esas meselenin ABD'nin ekonomik gücünü yeniden kazanması üzerine kurulduğunu ifade etti.

Panelde, küresel risk öngörülerinden bahseden Yıldız, jeoekonomik karışıklıklar ve toplumsal kutuplaşmalar gibi risklerin öngörülebilir olduğunu, ancak genel olarak kötümserliğin hakim olduğunu belirtti. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin değiştiğini vurgulayan Yıldız, ABD'nin dünya ekonomisindeki payının düştüğünü ve yapay zekâ gelişimleri ile Amerikan iç politikasının dünyadaki değişimleri anlamak için kritik olduğunu ekledi.

Üsküdar Üniversitesi'nden Prof. Deniz Ülke Kaynak, krizler döneminde olduğumuzu ve Hürmüz krizinin büyük bir değişime işaret ettiğini söyledi. Petrodolar sisteminin yıkılış sinyalleri aldığını ve devletlerin her alana müdahale edeceği bir noktaya gidildiğini ifade etti.

Özyeğin Üniversitesi'nden Prof. Dr. Evren Balta ise, ABD'nin hegemonik gücünün dönüşümünden bahsederek, Çin'in yükselişinin rahatsız etmeye başladığını ve doların rezerv para statüsünün sarsıldığını belirtti. Balta, Amerikan gücünün sınırlarının kendi düşmanlarına da gösterildiğini ekledi.