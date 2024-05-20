Uluslararası Giresun Aksu Festivali Binlerce Ziyaretçiyi Ağırladı

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(GİRESUN) - Giresun Belediyesi tarafından yöreye özgü geleneklerin yaşatılması amacıyla organize edilen "Uluslararası Giresun Aksu Festivali" binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bizler bu kültürümüzü bundan sonra da yaşatmayı sürdüreceğiz. Binlerce yıllık gelenek için bir araya gelmemizden dolayı oldukça mutluyum" dedi.

Uluslararası Giresun Aksu Festivali, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından başladı. Bu yıl kent içi ve dışından binlerce kişi festivale akın etti.

Festivale; Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Giresun Milletvekilleri Elvan Işık Gezmiş, Nazım Elmas ve Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Üniversitesi Rektörü Yılmaz Can, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Espiye Başkanı Erol Karadere ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Tolga Erener katıldı.

Festival etkinlikleri kapsamında yerli ve yabancı ekiplerin halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçı konserleri katılımcılara keyifli anlar yaşattı.. Yabancı ekipler Gürcistan ve Slovakya ile Muğla Büyükşehir Belediyesi, Polatlı Belediyesi ve Afyonkarahisar Belediyesi, Giresun Folklor Sanat Derneği (GİFSAD) ve Giresun Belediyesi Konservatuarı ekiplerinin gösterileri izleyicilerden beğeni topladı.

Köse, alana alkışlarla girdi

Festival sahasına vatandaşların alkışları arasında gelen ve açılış konuşmasını yapan Başkan Köse, 47'ncisi kutlanan Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ne katılan herkese teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Çok eski zamanlardan bu yana büyüklerimizin başlatmış olduğu gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere anlatmak bizlerin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi binlerce yıllık geleneği yaşatmaya devam edeceğiz. Festivalimizi her geçen yıl daha da coşkulu şekilde kutlayacağız. Toplumlar kültürleri kaybetmemeli. Kültürlerini kaybeden toplumlar yozlaşır ve dejenere olurlar. Bizler bu kültürümüzü bundan sonra da yaşatmayı sürdüreceğiz. Binlerce yıllık gelenek için bir araya gelmemizden dolayı oldukça mutluyum. Bu kalabalık beni çok mutlu etti. Hepinize bol eğlenceler diliyorum."

Festivalde, Köse ve il protokolü gelenekleri yaşatmak adına Giresun'a özgü sac ayağın içinden üç kez dilek tutup geçti. Köse, dileğinin kente ve tüm ülkeye sağlık, mutluluk ve barış olduğunu söyledi. Köse ve vatandaşlar, Aksu Deresi'nin denizle buluştuğu yerde dilek tutarak sırtları dereye dönük şekilde dereye 7 çift 1 tek taş attı.

EMEK VERENLER UNUTULMADI

1976-1982 yılları arasında festivalin organizasyonunu başarıyla yürüten Giresun Turizm ve Tanıtma Derneği'nin üyeleri Uğur Karaibrahim, Hasan Karaibrahim, Şükrü Konanç ve Tahsin Dervişoğlu'nun kendilerine, hayatlarını kaybeden Haluk Aktan, Yalçın Yaman, Zeki Akdağ ve Mustafa Dağ'ın ise yakınlarına plaket takdim edildi.

Festival, ikinci etabında ise Giresun Kalesi'ne taşındı. Burada düzenlenen halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçı konserleri izleyicileri eğlendirdi.