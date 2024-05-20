Uluslararası Giresun Aksu Festivali Binlerce Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası Giresun Aksu Festivali Binlerce Ziyaretçiyi Ağırladı

Uluslararası Giresun Aksu Festivali Binlerce Ziyaretçiyi Ağırladı

Giresun Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Giresun Aksu Festivali, binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Festival kapsamında halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçı konserleri gerçekleştirildi.

20.05.2024 15:25  Güncelleme: 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi tarafından yöreye özgü geleneklerin yaşatılması amacıyla organize edilen "Uluslararası Giresun Aksu Festivali" binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Bizler bu kültürümüzü bundan sonra da yaşatmayı sürdüreceğiz. Binlerce yıllık gelenek için bir araya gelmemizden dolayı oldukça mutluyum" dedi.

Uluslararası Giresun Aksu Festivali, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından başladı. Bu yıl kent içi ve dışından binlerce kişi festivale akın etti.

Festivale; Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Giresun Milletvekilleri Elvan Işık Gezmiş, Nazım Elmas ve Ertuğrul Gazi Konal, Giresun Üniversitesi Rektörü Yılmaz Can, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Espiye Başkanı Erol Karadere ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Tolga Erener katıldı.

Festival etkinlikleri kapsamında yerli ve yabancı ekiplerin halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçı konserleri katılımcılara keyifli anlar yaşattı.. Yabancı ekipler Gürcistan ve Slovakya ile Muğla Büyükşehir Belediyesi, Polatlı Belediyesi ve Afyonkarahisar Belediyesi, Giresun Folklor Sanat Derneği (GİFSAD) ve Giresun Belediyesi Konservatuarı ekiplerinin gösterileri izleyicilerden beğeni topladı.

Köse, alana alkışlarla girdi

Festival sahasına vatandaşların alkışları arasında gelen ve açılış konuşmasını yapan Başkan Köse, 47'ncisi kutlanan Uluslararası Giresun Aksu Festivali'ne katılan herkese teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Çok eski zamanlardan bu yana büyüklerimizin başlatmış olduğu gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere anlatmak bizlerin en önemli görevlerinden bir tanesidir. Geçmiş yıllarda olduğu gibi binlerce yıllık geleneği yaşatmaya devam edeceğiz. Festivalimizi her geçen yıl daha da coşkulu şekilde kutlayacağız. Toplumlar kültürleri kaybetmemeli. Kültürlerini kaybeden toplumlar yozlaşır ve dejenere olurlar. Bizler bu kültürümüzü bundan sonra da yaşatmayı sürdüreceğiz. Binlerce yıllık gelenek için bir araya gelmemizden dolayı oldukça mutluyum. Bu kalabalık beni çok mutlu etti. Hepinize bol eğlenceler diliyorum."

Festivalde, Köse ve il protokolü gelenekleri yaşatmak adına Giresun'a özgü sac ayağın içinden üç kez dilek tutup geçti. Köse, dileğinin kente ve tüm ülkeye sağlık, mutluluk ve barış olduğunu söyledi. Köse ve vatandaşlar, Aksu Deresi'nin denizle buluştuğu yerde dilek tutarak sırtları dereye dönük şekilde dereye 7 çift 1 tek taş attı.

EMEK VERENLER UNUTULMADI

1976-1982 yılları arasında festivalin organizasyonunu başarıyla yürüten Giresun Turizm ve Tanıtma Derneği'nin üyeleri Uğur Karaibrahim, Hasan Karaibrahim, Şükrü Konanç ve Tahsin Dervişoğlu'nun kendilerine, hayatlarını kaybeden Haluk Aktan, Yalçın Yaman, Zeki Akdağ ve Mustafa Dağ'ın ise yakınlarına plaket takdim edildi.

Festival, ikinci etabında ise Giresun Kalesi'ne taşındı. Burada düzenlenen halk oyunları gösterileri ve yerel sanatçı konserleri izleyicileri eğlendirdi.

Kaynak: ANKA

Giresun Belediyesi, Giresun, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Giresun Aksu Festivali Binlerce Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:22 Kazadan yeni görüntüler Reisi’nin naaşını böyle taşıdılar Kazadan yeni görüntüler! Reisi'nin naaşını böyle taşıdılar
14:00 Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkardı
12:55 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran’da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:03 Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın’ı kadro dışı bıraktı Yunan takımı, Atatürk paylaşımı yapan Samet Akaydın'ı kadro dışı bıraktı
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
14:54 İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu İnşaat kazısı yapan operatör, elleri ve ayakları bağlanmış ceset buldu
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
14:29 Reisi’nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti
14:14 Karar dikkat çekti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak Karar dikkat çekti! İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki kişilere DNA testi yapılmayacak
14:09 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek’e sahip çıktı Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
14:09 Balıkesir’de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı Balıkesir'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kamyona çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 16:24:45. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası Giresun Aksu Festivali Binlerce Ziyaretçiyi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement