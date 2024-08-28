7. Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri Başladı - Son Dakika
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7. Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri Başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların destekleriyle düzenlenen 7. Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri başladı. Etkinlikte, Gülnar Belediyesi'nin kuruluşunun 100. yılı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı ve Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in vefatının 60. yılı temaları işleniyor. Etkinlik, atölyelerden çalıştaylara, sergilere ve panellere kadar zengin bir içeriğe sahip. Etkinlik, 30 Ağustos Cuma günü sona erecek.

28.08.2024 09:49  Güncelleme: 10:23
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(MERSİN) - "7. Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri" Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların destekleriyle başladı. Genel Koordinatörlüğü'nü Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross'un üstlendiği ve Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte "Gülnar Belediyesi'nin kuruluşunun 100'üncü", " Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci" ve "Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in vefatının 60'ıncı yılı" temaları işleniyor.

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların destekleriyle başladı. Yurt içi ve yurt dışından pek çok akademisyen ve sanatçı ile Gülnar halkının yanı sıra merkezden pek çok vatandaşın da katıldığı etkinlik; atölyelerden çalıştaylara, resim ve heykel sergisinden panellere kadar bu sene de zengin bir içerikle gerçekleştiriliyor.

Etkinlikte, "Gülnar Belediyesi'nin kuruluşunun 100'üncü", "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci" ve "Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in vefatının 60'ıncı yılı" temaları işleniyor.

7. Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri'nin Genel Koordinatörlüğü'nü yapan Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin etkinliğe sunmuş olduğu katkılardan dolayı teşekkürlerini ileterek, şöyle konuştu:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla, bu etkinlikleri kırsalda gerçekleştirebiliyoruz. Son 5 senedir Vahap Başkanı'mız, inanılmaz bir azimle bu etkinliklerin sürmesinde bize katkı sunuyor. Biz de Başkan'ımızdan aldığımız feyzle, bu şekilde devam edebiliyoruz. Gülnar çok küçük ve Toros Dağları'nın tepesinde kırsalda kalmış bir ilçe. Gülnar'ın elinden çok fazla tutulmuş diyemeyiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olmasa, bu etkinliği yapmamız da imkansızdı. Bu kültürel faaliyetlerin kırsal kalkınmaya çok büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Gülnar'a gelen herkes, Gülnar'ın sesini bütün dünyaya duyuruyor."

Gülnarlı ve misafir yazarların imza saatleri, resim, heykel ve geri dönüşüm atölyeleri, seramik yapımı ve el sanatları faaliyetleri ile akademisyen sunumlarının yer aldığı etkinlik dizisi, 30 Ağustos Cuma günü son bulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel 7. Uluslararası Gülnar Bilim ve Kültür Etkinlikleri Başladı - Son Dakika

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