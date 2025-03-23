Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi Ankara'da Düzenlenecek

MİLLİ İstihbarat Akademisi tarafından (MİA), istihbarat araştırmalarının güncel problemlerinin ele alınması, disiplinler arası yeni yaklaşımlar geliştirilmesi amacıyla, 10-12 Ekim'de 'Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi' düzenlenecek.

Milli İstihbarat Akademisi tarafından 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan 'Uluslararası İstihbarat Çalışmaları Kongresi' için başvurular başladı. Kongre, istihbarat araştırmalarının güncel problemlerini ele almayı, mevcut birikimi değerlendirmeyi ve disiplinler arası yeni yaklaşımlar geliştirmeyi hedefliyor. Farklı akademik disiplinlerden bilim insanlarını bir araya getirecek olan etkinlikte, istihbarat çalışmaları; sosyal ve beşeri bilimlerden fen bilimlerine, mühendislikten dijital beşeri bilimlere kadar geniş bir perspektifte ele alınacak. Türkiye'nin stratejik vizyonuna katkı sunmayı amaçlayan kongre, uluslararası akademik camia ile etkileşim içinde olan bir istihbarat topluluğu oluşturmayı da hedefliyor. Kongreye katılmak isteyen akademisyenler, bilim insanları ve araştırmacılar, 30 Nisan'a kadar bildiri özetlerini gönderebilecek. Kabul edilen bildirilerin tam metinleri elektronik kitap olarak yayımlanacak.

'İSTİHBARAT ÇALIŞMALARINDA YENİ UFUKLAR AÇMAYI HEDEFLİYORUZ'

Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Talha Köse, kongreye ilişkin açıklamasında, "Türkiye'de istihbarat çalışmalarını disiplinler arası bir yaklaşımla ele alarak bu alanda bilimsel bir gelenek oluşturmak istiyoruz. Kongremiz, istihbarat araştırmalarında yeni perspektifler sunacak ve uluslararası akademik camiayla etkileşim içinde olan bir istihbarat topluluğunun gelişmesine katkı sağlayacaktır" dedi.

Köse, istihbarat alanının akademik bir disiplin olarak gelişmesinin, başta Türkiye olmak üzere uluslararası akademik camiada yaygınlaşması ve akademik etkileşimlerin ivme kazanması açısından önem taşıdığını vurguladı. İstihbarat çalışmaları alanının uluslararası alandaki gelişmeler ışığında yeniden ele alınması gerektiğine dikkat çekti.