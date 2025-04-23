Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde 'Çölyakta Glütensiz Yaşam' Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika
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Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde 'Çölyakta Glütensiz Yaşam' Söyleşisi Düzenlendi

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Manisa'nın 485'inci Uluslararası Mesir Macunu Festivali kapsamında gerçekleştirilen 'Çölyakta Glütensiz Yaşam' söyleşisinde, çölyak hastalığı, glütensiz beslenme ve bu sürecin aileler üzerindeki etkileri hakkında bilgilerin paylaşıldı. Uzmanlar, özellikle çocukların ve ailelerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

23.04.2025 15:05  Güncelleme: 15:58
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, 485'inci Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında "Çölyakta Glütensiz Yaşam" başlıklı söyleşi düzenledi. Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elmas Kasap ile Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan'ın konuk olduğu etkinlikte, çölyak hastalığı ve glütensiz beslenmeye ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Büyükşehir Belediyesi, Mesir Macunu Festivali kapsamında "Çölyakta Glütensiz Yaşam" söyleşisi düzenledi. Etkinliğe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Koordinatörü Derya Hüner, Halk Eğitim Şube Müdürü Serap Gücüyen, Nurcan Zeyrek, Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Elmas Kasap ile Manisa Çölyak ve Organik Beslenme Derneği Başkanı Halim Şivecan katıldı.

"Psikolojik destek de sağlaması büyük önem taşıyor"

Prof. Dr. Elmas Kasap, özellikle çocukluk döneminde çölyak tanısının konulmasının hem çocuklar hem de aileler için zorlu bir süreç olduğunu belirterek, "Çocuklarda karın ağrısı, ishal, kusma gibi sindirim sistemi sorunlarının yanı sıra büyüme geriliği, iştahsızlık ve huzursuzluk gibi genel belirtiler görülebiliyor. Bu durum tanının geç konmasına neden olabiliyor. Tanı sürecinde yapılan tetkikler, endoskopik işlemler ve biyopsiler hem çocuklar için travmatik hem de aileler için endişe verici olabiliyor. Ayrıca, glütensiz ürünlerin yüksek maliyeti ve beslenme düzenine uyum süreci ailelerin hem maddi hem de manevi olarak zorlanmasına yol açıyor. Ayrıca, çocuğun özel beslenme ihtiyaçlarının karşılanması, okulda ve sosyal ortamlarda yaşanan zorluklar ailelerin psikolojik olarak da yıpranmasına neden olabiliyor. Bu nedenle, tanı sürecinde hekimlerin ve sağlık personelinin ailelere sadece tıbbi bilgi vermekle kalmayıp aynı zamanda psikolojik destek de sağlaması büyük önem taşıyor" dedi.

"Glütensiz ürünler, standart ürünlere göre çok daha pahalı"

Dernek Başkanı Halim Şivecan ise glütensiz yaşamın çölyak hastaları için hayati önem taşıdığını, ancak bu beslenme biçiminin yüksek maliyet ve sosyal yaşamda çeşitli zorlukları beraberinde getirdiğini belirtti. Şivecan, "Glütensiz ürünler, standart ürünlere göre çok daha pahalı. Ürün çeşitliliğinin sınırlı olması da hastaların beslenme seçeneklerini kısıtlıyor. Dışarıda yemek yemek, misafirliğe gitmek gibi sosyal aktiviteler çölyak hastaları için sorun yaratabiliyor. Glütensiz diyete başladıktan sonra bağırsak dokusunun iyileşmesi en az iki yıl sürebiliyor. Bu nedenle diyetisyen desteği oldukça önemli" diye konuştu.

Halim Şivecan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e çölyak hastalarına yönelik verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Sayın Başkanımız Ferdi Zeyrek'in çölyak hastalarının yaşamını kolaylaştırmak adına verdiği katkılar çok kıymetli. Özellikle glütensiz gıda kolileriyle sağlanan destekler, birçok ailenin nefes almasını sağlıyor. Bu kolilerde kullanılan ürünler de çölyaklı çocukların anneleri tarafından kurulan Mutlu Beslen Kadın Kooperatifi'nden temin edilerek hem ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor hem de annelerin emeği destekleniyor. Çölyak dostu bir belediyecilik anlayışını hayata geçirdikleri için hem derneğimiz hem de hastalar adına kendilerine yürekten teşekkür ediyorum."

"Hastalığın tanı ve tedavisine yönelik ciddi yatırımlar ve araştırmalar yürütülüyor"

Şivecan, İsveç, Danimarka ve Norveç gibi ülkelerde çölyak hastalığının yaygınlığına dikkat çekerek, bu ülkelerde yapılan yoğun bilimsel çalışmaların gelecekte daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini dile getirdi. Şivecan, "Bu ülkelerde hastalığın tanı ve tedavisine yönelik ciddi yatırımlar ve araştırmalar yürütülüyor. Bu gelişmeler, dünya genelindeki çölyak hastaları için umut verici. Doğru tanı, multidisipliner bir yaklaşım, hasta ve ailelerin eğitimi ve desteklenmesi, glütensiz beslenmenin maliyetinin düşürülmesi ve yaşam kalitesini artırıcı çözümlerin üretilmesi, çölyak hastalarının ve ailelerinin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelinmesinde kritik rol oynamakta" ifadelerini kullandı.

"Özellikle çocuklar için çok hassas bir konu"

Büyükşehir Belediyesi'nin bu alanda derneklerle yaptığı çalışmalara gönüllü olarak katıldığını aktaran Nurcan Zeyrek de "Bir dönem alerjiye bağlı olarak glütensiz beslendim, ne kadar zor olduğunu biliyorum. Özellikle çocuklar için çok hassas bir konu. Yakınlarıyla birlikte çölyak hastaları için grup terapileri düzenleyebiliriz. Birlikteyiz ve çok güzel işler yapacağız. Her zaman yanınızda olmak için çalışacağım" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde 'Çölyakta Glütensiz Yaşam' Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika

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