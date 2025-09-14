Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri New York'ta Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri New York'ta Verildi

14.09.2025 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KGK, Türk ve Amerikalı gazetecilere ödül verdi. Törende önemli konuşmalar ve sergi açılışı yapıldı.

NEW Küresel Gazeteciler Konseyinin (KGK) New York'ta düzenlediği Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri Töreni çok sayıda Türk ve Amerikalı gazeteciyi bir araya getirirken, aralarında Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin de bulunduğu gazetecilere ödülleri takdim edildi.

KGK tarafından New York'ta bulunan Türk Evi'nde düzenlenen ödül törenine New York Başkonsolosluğu ev sahipliği yaptı.

Törende konuşan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, medyanın gücü ve kamu diplomasisine katkısına değinerek, bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Başkonsolos Yazal, "Ödül töreninde pek çok gazetecimiz var, hepsi inanılmaz emek veriyor. Kimisi Türk-Amerikan toplumunu, kimisi Amerika'daki gelişmeleri, kimisi Birleşmiş Milletleri takip ediyor. Buradan hiç ayrım yapmadan hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Başkonsolos Yazal, ödül töreninin yanı sıra "Türkiye'deki Amerika: 1910-1970" başlıklı serginin açılışını yapmaktan da mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yazal, ödül almaya hak kazanan gazetecileri tek tek tebrik ederken, serginin de Türk-Amerikan ilişkilerine ışık tutan değerli bir kültür hizmeti olduğunu vurguladı.

Daha sonra kürsüye gelen KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de "ABD'de görev yapan gazeteciler gerek Amerikalı olsun gerek Türk olsun hepsi bizim için kıymetli. Küresel Gazeteciler Konseyi, sadece bir meslek kuruluşu değil, aynı zamanda kamu diplomasisine de destek veren bir örgüt olduğumuz için bu bizim misyonumuza çok uygun bir faaliyet oldu." diye konuştu.

AA muhabirlerine ödül

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde Anadolu Ajansından Şerife Çetin'e "En İyi BM Muhabiri", Mustafa Bassim'e ise "En İyi Foto Muhabirliği" ödülü takdim edilirken, ödül plaketlerini Başkonsolos Yazal verdi.

Törende CNN Türk'ten Yunus Paksoy "En iyi Diplomasi Muhabiri Ödülü", İhlas Haber Ajansından (İHA) Aytan Mammadil Rilley "En İyi ABD Medya Operasyon Ödülü", Yavuz Donat "Behzat Barış Onur Ödülü", Bünyamin Sürmeli "En İyi İklim Gazeteciliği Ödülü" ve Özgenur Reyhan Güler de "En İyi Sürdürülebilir Diplomasi Ödülü'nü" aldı.

Törende ayrıca En İyi Gazeteci Ödülü'ne SABC News'ten Bryce Pease Sherwin, En İyi Diplomasi Gazeteciliği Ödülü'ne UNCA'dan Edith Lederer, En İyi TV Diplomasi Gazeteciliği Ödülü'ne TRT World'den Frank Ucciardo, En İyi Dijital İçerik Ödülü'ne Deniz Çelik, En İyi Dijital Fotoğrafçılık Ödülü'ne Hakkı Akdeniz, Türk-Amerikan Dostluk Ödülleri'ne ise Ali Rıza Doğan, Erhan Yıldırım ve Jane İlknur layık görüldü.

"Türkiye'deki Amerika: 1910-1970" sergisi

Ödül töreninin ardından Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimine ışık tutan, diplomatik belgelerden basın kupürlerine, kültürel etkinliklerin izlerinden toplumsal hafızaya kadar pek çok belgenin yer aldığı "Türkiye'deki Amerika: 1910-1970" başlıklı serginin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Şerife Çetin, Diplomasi, New York, Politika, Kültür, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri New York'ta Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi Denizde yüzerken beyin kanaması geçirdi
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş
Küçük bir hasar cepleri yakıyor Servislerin oyunu deşifre oldu Küçük bir hasar cepleri yakıyor! Servislerin oyunu deşifre oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “yol ve dava arkadaşım“ dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "yol ve dava arkadaşım" dediği Hamdi Kılıç için taziye mesajı
Nuri Şahin yeniden Süper Lig’de Nuri Şahin yeniden Süper Lig'de
Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım Yunan basınını da dize getirdik: Atılan manşetleri görmeniz lazım

19:27
Kadıköy’de gol iptal İşte çok tartışılan o pozisyon
Kadıköy'de gol iptal! İşte çok tartışılan o pozisyon
19:01
Özgür Özel AK Parti’ye geçen belediye başkanlarına çattı
Özgür Özel AK Parti'ye geçen belediye başkanlarına çattı
18:59
CHP mitinginde arbede Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
CHP mitinginde arbede! Polis gazla müdahale etmek zorunda kaldı, 6 kişi gözaltına alındı
18:42
Kurultay davası öncesi CHP’den Ankara’ya çıkartma Özel’den Meclis çağrısı
Kurultay davası öncesi CHP'den Ankara'ya çıkartma! Özel'den Meclis çağrısı
18:39
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
CHP Esenyurt Kongresinde Gerginlik
18:03
Canlı anlatım Derbide ilk gol geldi
Canlı anlatım! Derbide ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 20:05:31. #7.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri New York'ta Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.