Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri New York'ta Verildi

NEW Küresel Gazeteciler Konseyinin (KGK) New York'ta düzenlediği Uluslararası Medya Dostluk Ödülleri Töreni çok sayıda Türk ve Amerikalı gazeteciyi bir araya getirirken, aralarında Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin de bulunduğu gazetecilere ödülleri takdim edildi.

KGK tarafından New York'ta bulunan Türk Evi'nde düzenlenen ödül törenine New York Başkonsolosluğu ev sahipliği yaptı.

Törende konuşan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal, medyanın gücü ve kamu diplomasisine katkısına değinerek, bu organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Başkonsolos Yazal, "Ödül töreninde pek çok gazetecimiz var, hepsi inanılmaz emek veriyor. Kimisi Türk-Amerikan toplumunu, kimisi Amerika'daki gelişmeleri, kimisi Birleşmiş Milletleri takip ediyor. Buradan hiç ayrım yapmadan hepsine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Başkonsolos Yazal, ödül töreninin yanı sıra "Türkiye'deki Amerika: 1910-1970" başlıklı serginin açılışını yapmaktan da mutlu olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Yazal, ödül almaya hak kazanan gazetecileri tek tek tebrik ederken, serginin de Türk-Amerikan ilişkilerine ışık tutan değerli bir kültür hizmeti olduğunu vurguladı.

Daha sonra kürsüye gelen KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de "ABD'de görev yapan gazeteciler gerek Amerikalı olsun gerek Türk olsun hepsi bizim için kıymetli. Küresel Gazeteciler Konseyi, sadece bir meslek kuruluşu değil, aynı zamanda kamu diplomasisine de destek veren bir örgüt olduğumuz için bu bizim misyonumuza çok uygun bir faaliyet oldu." diye konuştu.

AA muhabirlerine ödül

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde Anadolu Ajansından Şerife Çetin'e "En İyi BM Muhabiri", Mustafa Bassim'e ise "En İyi Foto Muhabirliği" ödülü takdim edilirken, ödül plaketlerini Başkonsolos Yazal verdi.

Törende CNN Türk'ten Yunus Paksoy "En iyi Diplomasi Muhabiri Ödülü", İhlas Haber Ajansından (İHA) Aytan Mammadil Rilley "En İyi ABD Medya Operasyon Ödülü", Yavuz Donat "Behzat Barış Onur Ödülü", Bünyamin Sürmeli "En İyi İklim Gazeteciliği Ödülü" ve Özgenur Reyhan Güler de "En İyi Sürdürülebilir Diplomasi Ödülü'nü" aldı.

Törende ayrıca En İyi Gazeteci Ödülü'ne SABC News'ten Bryce Pease Sherwin, En İyi Diplomasi Gazeteciliği Ödülü'ne UNCA'dan Edith Lederer, En İyi TV Diplomasi Gazeteciliği Ödülü'ne TRT World'den Frank Ucciardo, En İyi Dijital İçerik Ödülü'ne Deniz Çelik, En İyi Dijital Fotoğrafçılık Ödülü'ne Hakkı Akdeniz, Türk-Amerikan Dostluk Ödülleri'ne ise Ali Rıza Doğan, Erhan Yıldırım ve Jane İlknur layık görüldü.

"Türkiye'deki Amerika: 1910-1970" sergisi

Ödül töreninin ardından Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin tarihsel gelişimine ışık tutan, diplomatik belgelerden basın kupürlerine, kültürel etkinliklerin izlerinden toplumsal hafızaya kadar pek çok belgenin yer aldığı "Türkiye'deki Amerika: 1910-1970" başlıklı serginin açılışı yapıldı.