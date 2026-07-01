Uluslararası Ödül Trakya Üniversitesine

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezer Ulukaya ile öğrencileri, yapay zeka alanındaki çalışmalarıyla uluslararası konferansta "En İyi Bildiri Ödülü"ne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Sezer Ulukaya ile lisans son sınıf öğrencileri Semih Buğra Sarıkaya ve Abdulsamet Yılmaz'ın hazırladığı "Benchmarking Data Augmentation Methods for Hand-Drawn Circuit Component Detection Across Object Detectors" başlıklı bildiri, bu yıl 27'ncisi düzenlenen IEEE International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech'26) konferansında uluslararası program komitesi tarafından "En İyi Bildiri Ödülü"ne değer görüldü.

Yapay zeka destekli görüntü işleme alanındaki çalışmada, el çizimi elektronik devre bileşenlerinin farklı nesne tespit algoritmalarıyla daha doğru belirlenebilmesi amacıyla veri artırma yöntemlerinin performansı karşılaştırıldı.

Çalışmanın, yapay zeka tabanlı devre analiz sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bakımından uluslararası alanda dikkati çektiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Sezer Ulukaya, elde edilen başarının ekip çalışmasının ürünü olduğunu ifade etti.

Çalışmada birlikte görev aldığı öğrenciler Semih Buğra Sarıkaya ve Abdulsamet Yılmaz'a özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Ulukaya, uluslararası bilimsel çalışmalara katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan Ulukaya'nın konferans öncesinde Erasmus+ programı kapsamında Bulgaristan'daki Rusçuk Üniversitesini ziyaret ettiği bildirildi.

Ziyarette Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünü tanıtan bir sunum gerçekleştiren Ulukaya'nın, devam eden uluslararası projeler ve akademik iş birliklerine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.