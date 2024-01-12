 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
"Uluslararası Türk Dünyası Sosyal, Beşeri, İdari ve Eğitim Bilimleri Kongresi" Bakü'de başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"Uluslararası Türk Dünyası Sosyal, Beşeri, İdari ve Eğitim Bilimleri Kongresi" Bakü'de başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uluslararası Türk Dünyası Sosyal, Beşeri, İdari ve Eğitim Bilimleri Kongresi düzenlendi. Açılışta Azerbaycan ve Türkiye'den farklı üniversitelerin yöneticileri ve akademisyenler yer aldı. Kongrede Türk birliğinin önemi vurgulandı ve Türk devletleri arasındaki işbirliği örnek gösterildi. Kongre, 74'ü Türkiye'den olmak üzere 21 ülkeden 165 akademisyenin katılımıyla 3 gün sürecek.

"Uluslararası Türk Dünyası Sosyal, Beşeri, İdari ve Eğitim Bilimleri Kongresi" Bakü\'de başladı
12.01.2024 - 13:40,
Abone Ol

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uluslararası Türk Dünyası Sosyal, Beşeri, İdari ve Eğitim Bilimleri Kongresi düzenlendi.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi (TÜDİFAK) tarafından düzenlenen kongrenin açılışına Azerbaycan ve Türkiye'den farklı üniversitelerin yöneticileri ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitlerin saygı duruşuyla anıldığı kongrede İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) Başkanı Közhan Yazgan, etkinlikte yaptığı konuşmada, TDAV olarak Türk milletinin daha müreffeh, özgür ve alnı ak yaşamasını amaçladıklarını söyledi.

Yazgan, bunun eğitimden geçtiğine inandıklarını belirterek Türk milletinin birlik içerisinde ve müreffeh yaşamasının yolunun İsmail Gaspıralı tarafından "dilde, fikirde, işte birlik" şeklinde özetlendiğini kaydetti.

Türk birliğinin hala tam gerçekleşemediğini ifade eden Yazgan, "Yılmadan Türk birliğini gerçekleştirmek için çalışmalıyız. Vakfımızın kurucusu Turan Yazgan, Türk birliğinin eğitim yoluyla gerçekleşeceğine inanmıştı. Bizim daha çok çalışmamız, daha çok mücadele etmemiz, daha çok okul açmamız ve daha çok genç yetiştirmemiz lazım. Bu gibi kongrelerden çıkan sonuçları da muhakkak siyasilere sunmamız lazım." dedi.

TÜDİFAK Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Türk dünyasının Orta Asya'da kök salıp Kafkaslar'dan Anadolu'ya, Avrupa'ya, diaspora yoluyla tüm dünyanın dört bir yanına yayılarak gücünü ortak tarih ve medeniyetinden alan büyük bir kuvveti temsil ettiğini anlattı.

Yüce, Türk dünyasının 300 milyonu aşan nüfusuna, yaklaşık 4 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe, 1,6 trilyon dolar gayrisafi yurt içi hasılaya, 1,2 trilyon dolarlık dış ticaret hacmine sahip olduğunu belirtti.

Türk devletlerinin birbirleriyle ticaret hacminin potansiyelden düşük olduğunu ifade eden Yüce, "Birlikte olduğumuzda yapamayacağımız şey yoktur. Azerbaycan ile Türkiye'nin işbirliği diğer Türk devletlerine de örnek oldu. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeler 2040 Vizyon Belgesi'ni kabul etti. 'Türk dünyası' kavramı bu belge ile ilk kez resmi kayıtlara geçti. Biz akademisyenlere düşen TDT 2040 Vizyon Belgesi'nde ortaya koyulan hedefleri gerçekleştirmeye katkı sunacak çalışmalar yapmaktır." diye konuştu.

74'ü Türkiye'den, 21 ülkeden 165 akademisyenin sunum yapacağı kongre 3 gün sürecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Uluslararası Türk Dünyası Sosyal, Beşeri, İdari ve Eğitim Bilimleri Kongresi' Bakü'de başladı - Son Dakika


14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50
Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40
Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak

Son Dakika
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
11:34 Kadın gardiyan, mahkumlardan biriyle erzak dolabında ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 14:53:22. #1.13#
SON DAKİKA: "Uluslararası Türk Dünyası Sosyal, Beşeri, İdari ve Eğitim Bilimleri Kongresi" Bakü'de başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement