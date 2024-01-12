"Uluslararası Türk Dünyası Sosyal, Beşeri, İdari ve Eğitim Bilimleri Kongresi" Bakü\'de başladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Uluslararası Türk Dünyası Sosyal, Beşeri, İdari ve Eğitim Bilimleri Kongresi düzenlendi.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi (TÜDİFAK) tarafından düzenlenen kongrenin açılışına Azerbaycan ve Türkiye'den farklı üniversitelerin yöneticileri ve çok sayıda akademisyen katıldı.

Vatan için canlarını feda eden şehitlerin saygı duruşuyla anıldığı kongrede İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV) Başkanı Közhan Yazgan, etkinlikte yaptığı konuşmada, TDAV olarak Türk milletinin daha müreffeh, özgür ve alnı ak yaşamasını amaçladıklarını söyledi.

Yazgan, bunun eğitimden geçtiğine inandıklarını belirterek Türk milletinin birlik içerisinde ve müreffeh yaşamasının yolunun İsmail Gaspıralı tarafından "dilde, fikirde, işte birlik" şeklinde özetlendiğini kaydetti.

Türk birliğinin hala tam gerçekleşemediğini ifade eden Yazgan, "Yılmadan Türk birliğini gerçekleştirmek için çalışmalıyız. Vakfımızın kurucusu Turan Yazgan, Türk birliğinin eğitim yoluyla gerçekleşeceğine inanmıştı. Bizim daha çok çalışmamız, daha çok mücadele etmemiz, daha çok okul açmamız ve daha çok genç yetiştirmemiz lazım. Bu gibi kongrelerden çıkan sonuçları da muhakkak siyasilere sunmamız lazım." dedi.

TÜDİFAK Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Türk dünyasının Orta Asya'da kök salıp Kafkaslar'dan Anadolu'ya, Avrupa'ya, diaspora yoluyla tüm dünyanın dört bir yanına yayılarak gücünü ortak tarih ve medeniyetinden alan büyük bir kuvveti temsil ettiğini anlattı.

Yüce, Türk dünyasının 300 milyonu aşan nüfusuna, yaklaşık 4 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe, 1,6 trilyon dolar gayrisafi yurt içi hasılaya, 1,2 trilyon dolarlık dış ticaret hacmine sahip olduğunu belirtti.

Türk devletlerinin birbirleriyle ticaret hacminin potansiyelden düşük olduğunu ifade eden Yüce, "Birlikte olduğumuzda yapamayacağımız şey yoktur. Azerbaycan ile Türkiye'nin işbirliği diğer Türk devletlerine de örnek oldu. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ülkeler 2040 Vizyon Belgesi'ni kabul etti. 'Türk dünyası' kavramı bu belge ile ilk kez resmi kayıtlara geçti. Biz akademisyenlere düşen TDT 2040 Vizyon Belgesi'nde ortaya koyulan hedefleri gerçekleştirmeye katkı sunacak çalışmalar yapmaktır." diye konuştu.

74'ü Türkiye'den, 21 ülkeden 165 akademisyenin sunum yapacağı kongre 3 gün sürecek.