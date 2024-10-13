Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali ve Kitap Fuarı Başladı - Son Dakika
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Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali ve Kitap Fuarı Başladı

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Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlen Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali ve festival kapsamında gerçekleştirilen 9.CNR Mersin Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yenişehir Belediyesi olarak kentimizin fiziki altyapısını güçlendirmenin yanı sıra eğitime, bilime ve sanata da büyük önem veriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, modern bir kent sadece yollarıyla ve binalarıyla değil, aynı zamanda bilgiye ve sanata yaptığı yatırımlarla büyür ve gelişir" dedi.

13.10.2024 11:26  Güncelleme: 12:28
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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlen Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali ve festival kapsamında gerçekleştirilen 9.CNR Mersin Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak kentimizin fiziki altyapısını güçlendirmenin yanı sıra eğitime, bilime ve sanata da büyük önem veriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, modern bir kent sadece yollarıyla ve binalarıyla değil, aynı zamanda bilgiye ve sanata yaptığı yatırımlarla büyür ve gelişir" dedi.

Yenişehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali ve 9.CNR Mersin Kitap Fuarı, kapılarını açtı. 20 Ekim'e kadar vatandaşları ağırlayacak festivalde şair ve yazarlar söyleşi ile imza günü etkinlikleriyle okurlarıyla buluşacak. Festival ve kitap fuarının açılışına Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekilleri Gülcan Kış ve Hasan Ufuk Çakır, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, festivalin onur konuğu Mersinli şair Özdemir İnce, yazarlar İpek Ongun ve Feridun Andaç ile sanatseverler katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajı okundu

Açılış töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de mesajı okundu. Özel, gönderdiği mesajında şunları kaydetti:

"Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali'ne nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Bu güzel festivalde bir araya gelen tüm konukları selamlıyorum. Festivalin Yenişehir'in kültürel değerlerinin tanıtımına, bölge turizminin gelişmesine katkı sunacağına yürekten inanıyor, sanatçılarla sanatseverleri bir araya getiren organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle festivalde bir araya gelen Mersinlilere ve tüm konuklara en içten dileklerimi, sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum."

"kültür ve sanat alanındaki her adımı, toplumsal refahın temel taşlarından biri olarak görüyoruz"

İlçenin sanatla, bilgiyle ve kültürel zenginliklerle buluşmasını sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, şunları söyledi:

"Bugün, şehrimizde sanatın, edebiyatın ve kültürel zenginliğin buluştuğu iki önemli etkinliğin açılışını yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali ve 9.CNR Mersin Kitap Fuarı, Mersin'in kültürel dinamizmini ve sanata verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. Kitaplar, geleceğin inşasında önemli bir rol oynar; fuarımız da bu misyona hizmet eden önemli bir organizasyondur. Göreve geldiğimiz günden bu yana Yenişehir'imizin sanatla, bilgiyle ve kültürel zenginliklerle buluşmasını sağlamak bizim en büyük hedeflerimizden oldu. Yenişehir Belediyesi olarak kentimizin fiziki altyapısını güçlendirmenin yanı sıra eğitime, bilime ve sanata da büyük önem veriyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, modern bir kent sadece yollarıyla ve binalarıyla değil, aynı zamanda bilgiye ve sanata yaptığı yatırımlarla büyür ve gelişir. Bu bağlamda, kültür ve sanat alanındaki her adımı, toplumsal refahın temel taşlarından biri olarak görüyoruz.

"Yenişehir Belediyesinin eğitim çalışmaları Türkiye'de model haline geldi"

Geçtiğimiz yıllarda açtığımız kütüphaneler, özellikle erken çocukluk eğitimi konusunda yaptığımız öncü çalışmalarla önemli bir yol kat ettik. Yenişehir Belediyesinin eğitim çalışmaları Türkiye'de model haline geldi. Bu alandaki yatırımlarımız, sadece bireysel başarılara değil, toplumsal kalkınmaya da katkı sunuyor. Dolayısıyla attığımız her adımda, yarının liderlerini, yaratıcı düşünürlerini ve sorumlu vatandaşlarını yetiştiriyoruz. Sanata, kültüre ve eğitime verdiğimiz önemin yansıması olan bu etkinliklerin uzun yıllar boyunca sürmesini diliyorum. Festivalimizin düzenlenmesinde büyük emekleri olan, desteğini asla esirgemeyen ve bizleri kırmayarak kentimize gelen onur konuğumuz Sayın Özdemir İnce'ye teşekkür ediyorum. Ayrıca katkılarından dolayı Mersin Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize ve bizlerle iş birliği içerisinde olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile CNR Holding başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı festivalimize ve kitap fuarına bekliyoruz."

"Mersin kültür ve medeniyet şehridir"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise festivalin ve kitap fuarının kent için önemine dikkat çekerek, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür etti. Başkan Seçer, vatandaşların kültüre, sanata, eğitime değer verdiğini belirterek, "Mersin kültür ve medeniyet şehridir. Mersin, Mustafa Kemal'in şehridir. Ne mutlu ki 2019'dan bu yana özellikle Yenişehir ve Mezitli başta olmak üzere birçok ilçemizde çağdaş düşünceli belediye başkanları görev yaptı. Sayenizde ben de 2019'dan sonra Mersin Büyükşehir'i yöneten bir belediye başkanı olarak bunları söylüyorum. Ama 2024 içinde bir gelişme oldu ve bu düşünceye sahip artık 3'ten 4'ten 5'ten fazla belediye başkanları oldu. Bizlerin gayreti, sizlerin desteğiyle nasıl şehirlerimizi değiştiriyorsak, emin olun ülkeyi de değiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından festival kapsamında Mersinli şair Özdemir İnce, yazar Feridun Andaç, gazeteci ve yazar Serhan Asker, şair Nouri al-Jarrah, yazar Elçin Suçin ve yazar Mehmet Suçin söyleşi programıyla Mersinliler buluştu, kitaplarını okurları için imzaladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali ve Kitap Fuarı Başladı - Son Dakika

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