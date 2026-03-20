Umberto Bossi Hayatını Kaybetti

İtalya'da kuzey bölgelerinin bağımsızlığı fikrini savunan "Kuzey Birliği" (Lega Nord) partisinin kurucusu popülist lider Umberto Bossi'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkede bir dönem kuzey bölgelerinin özerklik taleplerini güçlü şekilde dile getiren hatta bunları ayrılıkçı bir çizgiye taşıyarak sansasyonlara yol açan İtalyan siyasetinin tartışmalı figürlerinden biri olan Bossi, Varese kentinde tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Sergio Matarella, taziye mesajı yayımlayarak, "Bossi, uzun bir siyasi dönemin önemli aktörlerinden biriydi. İtalya, tutkulu bir siyasi lideri ve samimi bir demokratı kaybetti." ifadelerini kullandı.

Başbakan Giorgia Meloni de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Umberto Bossi, siyasi tutkusuyla İtalyan tarihinde önemli bir döneme damgasını vurdu ve ilk merkez sağ koalisyonun kurulmasına temel bir katkıda bulundu. Bu büyük üzüntülü anda, ailesine ve siyaset camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.

Umberto Bossi'nin kurucusu olduğu Kuzey Ligi'nin liderliğine 2013'te gelen ve zamanla partiyi dönüştürerek adını Lig yapan Matteo Salvini de yaptığı açıklamada, Bossi'nin kendisinin hayatını değiştirdiğini, ona gözyaşları ve minnettarlıkla veda ettiğini belirterek, "Büyük halkınız size saygı duyuyor ve sizin açtığınız yolda yürümeye devam edecek: Özgürlük yolunda." yorumunu yaptı.

Populist ve sert söylemleriyle İtalyan siyasetini sallayan bir isim: Bossi

Siyasete gençlik yıllarında sol ve komünist partilerden atılan Bossi, 1980'li yılların başında federalizm ve bölgesel özerkliği savunan sağ siyasi hareketlere kaydı.

Zamanla bu hareketlerin içinden sıyrılan ve ilk olarak Lombardiya Bölgesi için "Lega Lombardiya" hareketini kuran Bossi, daha sonra zengin ve varlıklı kuzey bölgelerin özerklik taleplerini birleştirme planı çerçevesinde, Aralık 1989'da "Kuzey Birliği"ni (Lega Nord) kurdu.

Bossi, 1996'da Venedik'te "Padania" olarak andığı İtalya'nın kuzeyindeki bölgelerin bağımsızlığını ilan etmesinden, İtalyan bayrağını sevmediğini belirtmesine ve o dönemki yolsuzluklar skandallarına atfen "Hırsız Roma" gibi sert söylemleriyle İtalya'da sürekli tartışılan isimlerden biri oldu.

İtalyan siyasetinin dönüm noktalarından kabul edilen 1992 genel seçimlerinde parlamentoya 80 parlamenterle giren Umberto Bossi liderliğindeki Kuzey Birliği, daha sonra 1994-1995, 2001-2006 ve 2008-2011 yıllarında Silvio Berlusconi liderliğindeki sağ hükümetlerde koalisyon ortaklığı yaptı.

Ayrılıkçı fikirlerinin yanı sıra göç karşıtı görüşleriyle de öne çıkan Bossi, 2002 yılında yeni gelen göçmenlerin parmak izlerinin alınmasını ve İtalya'nın uzun kıyı şeridindeki devriyelerin artırılması gibi göçmenlerle ilgili düzenlemeleri sertleştiren yasaya da öncülük etti.

2012 yılındaki partisi Kuzey Birliği'ndeki yolsuzluk skandalları ve mali soruşturmalar nedeniyle parti liderliğinden ayrılmak durumunda kalan Bossi'den kısa süre sonra parti liderliğine seçilen Salvini ise selefinin aksine partiyi daha ulusal bir çizgiye taşıdı ve parti adını da "Lig" olarak değiştirdi.