Ümit Erkol'un Cezaevi Ziyareti
Ümit Erkol'un Cezaevi Ziyareti

13.04.2026 17:32
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un ziyareti sonrası moral ve dayanışma vurgusu yapıldı.

(ANKARA) - CHP Çankaya İlçe Başkanı Ali Balta, tutuklanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'u cezaevinde ziyaret ettiğini belirterek, "Morali oldukça iyi, kararlılığı ile bizlere güç verdi. Tüm örgütümüze selamlarını iletti. Bu süreçte umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi asla bırakmamamız gerektiğini özellikle vurguladı" dedi.

Balta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'u cezaevinde ziyaret ettiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"Morali oldukça iyi, kararlılığı ile bizlere güç verdi. Tüm örgütümüze selamlarını iletti; bu süreçte umudu, dayanışmayı ve mücadeleyi asla bırakmamamız gerektiğini özellikle vurguladı. Bizler de biliyoruz ki, adalet duygusunu yaralayan hiçbir karar halkın vicdanında karşılık bulmaz. Demokrasiye, hukuka ve örgütlü mücadelemize inançla dayanışmayı büyüterek, geri adım atmadan yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Ümit Erkol, Cezaevi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
