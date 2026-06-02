Ümit Karan uyuşturucu davasında adli kontrolle tahliye edildi

02.06.2026 17:09
Eski futbolcu Ümit Karan, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılandığı davada tahliye edildi.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan'ın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan yargılandığı davada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ümit Karan ve avukatları katıldı.

Kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu belirten Karan, aylık gelirinin de 700 bin lira olduğunu söyledi.

Karan savunmasında, kimseye uyuşturucu temin etmediğini ve ticaretini yapmadığını öne sürdü.

Mahkemede olmasının nedeninin eski sevgilisi Ş.N.Ö'nün hakkında verdiği beyanlar olduğunu ileri süren Karan, "Kendisiyle ilişki yaşadık ayrıldık ama bunu kabul edemedi. Bana ve yakın çevreme ulaşmaya çalıştı. Ben engelledim, en sonunda intikam almak için bana bu iftirayı attı." iddiasında bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ş.N.Ö, sanık Karan'dan uyuşturucu madde satın almadığını belirterek, Karan'ın el çantasında uyuşturucu madde bulundurduğunu, kendisine de ikram edince kullandığını ifade etti. Ş.N.Ö, bu durumun hatırladığı kadarıyla iki kere olduğunu söyledi.

Tanık S.D. ise sanık Karan'la fotoğrafını sosyal medyada paylaştıktan sonra, tanık Ş.N.Ö'nün kendisine ulaşarak tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini dile getirdi. Karan'a sebebini sorduğunda, eski sevgilisi olduğunu, engellediğini ama her yerden ulaşmaya çalıştığını söylediğini aktaran S.D, Karan'ın uyuşturucu madde sattığını veya temin ettiğini hiç görmediğini belirtti.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanık Karan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karan'ın "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı Eylül ayına erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski futbolcu Ümit Karan'ın evinde arama yapıldığı, herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadığı belirtiliyor.

Soruşturma dosyasına dilekçe sunan E.Ö. adlı kişinin, "Ümit Karan maddeyi müdüriyette içiyordu, polis geldiğini duyunca başka bir mekana geçtik, cebinde 3-4 tane küçük poşette bir şeyler vardı. Orada tanımadığım birilerine verdi, yasaklı maddeyi ilk defa orada gördüm." şeklindeki beyanları iddianamede yer alıyor.

İddianamede, Karan'ın savunmasında her ne kadar üzerine atılı "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasını kabul etmese de uyuşturucu madde kullandığına dair aleyhine birçok beyanın olması, kullanıcı olduğu değerlendirilen Ş.N.Ö'nün Karan hakkında "bana farklı zamanlarda uyuşturucu madde verdi" demesi, Adli Tıp Kurumu raporlarıyla Karan ile Ş.N.Ö'nün kokain kullandığının tespit edilmesi hususlarının ve tüm dosya kapsamının bir bütün olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

Hazırlanan iddianamede, "Şüphelinin soruşturma kapsamında, kullanıcının vücut örneklerinde tespit edilen kokain uyuşturucu maddesini 3 farklı zamanda bir kullanıcıya temin etmek, sağlamak, başkasına vermek suretiyle üzerine atılı suçu zincirleme şekilde işlediği hususunda kamu davası açmaya yeter delile ulaşıldığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer veriliyor.

Karan'ın, zincirleme şekilde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçunu işlediği belirtilen iddianamede, 12,5 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
