Ümit Özdağ'a Destek Paylaşımı

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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Partisinin sosyal medya hesabından Özdağ'a destek paylaşımı yapıldı.

Ümit Özdağ yalnız değildir etiketiyle yapılan paylaşımda, "Bizler, Türk milletinin çıkarları için kendi çıkarlarını bir kenara bırakanlarız. Bizler, çocuklarımız hür ve müreffeh bir ülkede yaşasın diye çalışıp çabalayanlarız. Aklınızda bulunsun, bizi öldürmeden susturamazsınız!" ifadelerine yer verildi.