Ümit Özdağ Atatürk'ü 88'inci ölüm yılında andı, 'Rahat uyu Atam' dedi - Son Dakika
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Ümit Özdağ Atatürk'ü 88'inci ölüm yılında andı, 'Rahat uyu Atam' dedi

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Ümit Özdağ Atatürk\'ü 88\'inci ölüm yılında andı, \'Rahat uyu Atam\' dedi
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Atatürk'ün vefatının 88'inci yılında sosyal medyadan anma mesajı yayımladı. Özdağ, "Rahat uyu Atam, biz varız, zaferini koruyacağız" diyerek Atatürk'ü yılda bir gün ananlara mirasın amasız korunması gerektiğini hatırlattı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türk milletinin Büyük Atasını saygı ve rahmetle anıyor, onun kurduğu Cumhuriyet'i, yarattığı devrimleri ve ortaya koyduğu büyük ülküyü ebediyen yaşatacağımıza dair bir kez daha söz veriyorum. Rahat uyu Atam, biz varız, zaferini koruyacağız" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılı nedeniyle andı. Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, istiklal ve istikbalimizin mimarı Gazi ?Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 88. yılında, onu sadece süslü sözlerle ve yılda bir gün ananlara karşı tek bir hakikati hatırlatıyorum: Atatürk'ü anlamak, onun bıraktığı mirası amasız, fakatsız korumaktır! Türk Milleti'nin Büyük Atasını saygı ve rahmetle anıyor, onun kurduğu cumhuriyeti, yarattığı devrimleri ve ortaya koyduğu büyük ülküyü ebediyen yaşatacağımıza dair bir kez daha söz veriyorum. Rahat uyu Atam, biz varız, Zaferini koruyacağız!"

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkZafer PartisiÜmit ÖzdağPolitikaGüncelSon Dakika

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