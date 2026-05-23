Ümit Özdağ'dan Bilgi Üniversitesi Tepkisi

23.05.2026 20:14
Zafer Partisi Başkanı Özdağ, Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına sert tepki gösterdi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması kararına tepki göstererek, "Bilgi Üniversitesi öğrencileri çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşıyorlar ve üniversiteye girerken hiç ummadıkları, beklemedikleri bir sınavdan geçiyorlar. Bu, Bilgi Üniversitesi öğrencilerine yapılmış bir haksızlık" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Özdağ, şunları kaydetti:

"Bilgi Üniversitesi bir gece Erdoğan'ın bir imzası ile kapatıldı. Elbette öncesinde adli makamlar ve YÖK ile bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Ancak 20 bin öğrenci bir anda üniversitesiz kaldı. Özel üniversitelerin kuruluşlarında bir devlet üniversitesi vasi üniversite oluyor. Mimar Sinan Üniversitesi Bilgi Üniversitesinin vasi üniversitesi. Bu durumda Bilgi Üniversitesi öğrencileri diplomalarını Mimar Sinan Üniversitesinden alacaklar."

Ancak bu öyle söylendiği gibi kolay bir şey değil. Öncelikle Bilgi Üniversitesi'nde olan bazı bölümler Mimar Sinan Üniversitesi'nde yokmuş. Muhtemelen bu bölümlerdeki öğrenciler başka devlet üniversitelerine aktaracaklar ama sorun bununla bitmiyor. Mimar Sinan Üniversitesi'nin öğrenci kapasitesi ve öğretim üyesi sayısı belli. Şimdi bu sayının üzerine binlerce yeni öğrenci geliyor. Muhtemelen farklı müfredat ve ders kitapları da bir farklı hocalar. Bilgi üniversitesi kapatılmadan devlet bilgi Üniversitesi'ne el koyarak onu devlet Üniversitesi'ne çeviremez miydi? Özetle Bilgi Üniversitesi öğrencileri çok ciddi bir sıkıntıyla karşılaşıyorlar ve üniversiteye girerken hiç ummadıkları, beklemedikleri bir sınavdan geçiyorlar. Bu, Bilgi Üniversitesi öğrencilerine yapılmış bir haksızlık. Bilgi Üniversitesi'ni son ziyaretimde gençlerle çok keyifli bir sohbet gerçekleştirmiştik."

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

