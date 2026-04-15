Ümit Özdağ'dan Eğitime Ara ve Ulusal Yas Çağrısı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde eğitime ara verilmesi ve ulusal yas ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa Siverek ve Kahramanmaraş'ta eğitim yuvalarımızı hedef alan, 4 canımızı yitirdiğimiz ve 36 vatandaşımızın yaralandığı peş peşe silahlı saldırılar, okullarımızdaki güvenlik zafiyetinin ulaştığı vahim boyutu gözler önüne sermiştir."

Milletimizi derinden sarsan bu elim olaylar karşısında olağanüstü adımların atılması artık bir tercih değil, devletin asli sorumluluğudur. Bu doğrultuda, Zafer Partisi olarak yetkili makamlara acil çağrımızdır:

1-Eğitime Hafta Sonuna Kadar Ara Verilmelidir: Öğrenci ve öğretmenlerimizin yaşadığı ağır travmanın atlatılabilmesi ve okullarımızdaki güvenlik açıklarının tespit edilerek acil profesyonel önlemlerin alınabilmesi amacıyla, Türkiye genelinde eğitime derhal hafta sonuna kadar ara verilmelidir. Güvenlik tesis edilmeden hiçbir evladımız o binalara gönderilmemelidir.

2-Bir Günlük Ulusal Yas İlan Edilmelidir: Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden dört canımızın aziz hatırasına saygı duymak, eğitim camiamızın ve aziz milletimizin acısını paylaşmak adına derhal bir günlük ulusal yas ilan edilmelidir.

Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenci yavrularımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olaylarda ihmali bulunan tüm sorumluların adalet önünde hesap vermesinin sonuna kadar takipçisi olacağız."