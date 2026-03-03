Ümit Özdağ: "Bolu Belediye Başkanı'nın Tutuklanması, 'Düşman Ceza Hukuku' Siyasi Zihniyetinin Devam Ettiğini Göstermektedir"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanması, 'düşman ceza hukuku' siyasi zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir" değerlendirmesini yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanması, 'düşman ceza hukuku' siyasi zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir. Sözde 'açılım' adı altında terör odaklarına alan açanlar, Öcalan için umut hakkı, PKK için af tasarlayanlar bugün Türk Milliyetçiliğini suç gibi göstermeye çalışıyor. Vatanseverleri sindirmeye yönelik operasyonlar sonuç vermeyecektir. Bağımsız yargı, siyasi operasyonların aparatı yapılamaz. Türk Milliyetçilerini, Atatürkçüleri hedef alan bu sistematik kuşatmanın karşısında dimdik duruyoruz."