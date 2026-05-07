Ümit Özdağ'dan Uyuşturucu ve Kumar Uyarısı

07.05.2026 10:23
Zafer Partisi lideri Özdağ, uyuşturucu ve sanal kumar bağımlılığını beka meselesi olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin organize suç, uyuşturucu ve sanal kumar örgütlerinin saldırısı altında olduğunu belirterek "Ülkemizde 3 milyondan fazla uyuşturucu bağımlısı ve çok daha fazla sanal kumar bağımlısı var. Bu konu artık Türkiye için bir beka meselesine dönüşmüş durumda. Zafer Partisi Tertemiz Türkiye Projesi ile organize suç örgütlerini, uyuşturucu ve sanal kumar baronlarını Türkiye için tehdit olmaktan çıkaracak" dedi.

Kaynak: ANKA

