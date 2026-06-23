Ümit Özdağ'dan Yargıtay Düzenlemesine Sert Tepki

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 12. Yargı Paketi'nde yer alan "Yargıtay" düzenlemesine tepki göstererek, "Hiç işi uzatmayın. Anayasa'yı kaldırın. Yasaları iptal edin. Kafanıza uygun bir kaç savcı ve hakim ile yola devam edin" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 12. Yargı Paketi'nde yer alan "Yargıtay" düzenlemesine isosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Özdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun, "Yargıtay, 'görevsizlik ve yetkisizlik' gerekçesiyle ilk derece mahkemesinin verdiği kararı bozamayacak" ifadelerinin yer aldığı haberi alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hiç işi uzatmayın. Anayasayı kaldırın. Yasaları iptal edin. Kafanıza uygun bir kaç savcı ve hakim ile yola devam edin."