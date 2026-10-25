Ümit Özdağ, Denizli’de bir dizi ziyarette bulundu, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

(DENİZLİ) – Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli programı kapsamında şehitler anıtını, vefat eden gazi Erdal Özdemir'in ailesini, Laodikeia Antik Kenti'ni ve Ege Demokratlar Federasyonu'nu ziyaret etti. Kitap fuarında söyleşi gerçekleştiren Özdağ, pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi, üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli programı kapsamında çeşitli ziyaret ve etkinliklere katıldı.

Özdağ'a ziyaretlerinde Parti Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Başkanlık Divanı üyeleri Musa Ertugan, Ali Şehirlioğlu, Mahmut Karaaslan, Zekeriya Mete, Fikret Artan, Özgür Kibritçioğlu ve Suzan Küçüksaraç ve Denizli İl Başkanı Yurdahan Özhan eşlik etti.

ŞEHİTLER ANITI VE GAZİ AİLESİNE ZİYARET

Özdağ ve beraberindeki heyet, Asri Mezarlık Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Özdağ, vefat eden gazi Erdal Özdemir'in ailesine de ziyarette bulundu.

Laodikeia Antik Kenti'ni gezen Özdağ, Ege Demokratlar Federasyonu'nu ziyaret ederek Federasyon Başkanı İbrahim Afatoğlu ile bir araya geldi.

KİTAP FUARINDA "ORDU VE SİYASET" SÖYLEŞİSİ

Özdağ, Denizli Kitap Fuarı kapsamında "Ordu ve Siyaset" başlıklı söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin ardından Denizlili kitapseverlerin kitaplarını imzaladı.

Merkezefendi Pazar Yeri'ni de ziyaret eden Özdağ ve beraberindeki heyet, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SORULARINI YANITLADI

Özdağ, Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Kulübü tarafından düzenlenen "Liderler Konuşuyor" programına katıldı, üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.