Ümit Özdağ Ekonomi Kurmaylarıyla Toplandı

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin ekonomi kurmaylarıyla bir araya gelerek ekonomik sorunlara ilişkin çözüm politikalarını değerlendirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin ekonomi kurmaylarıyla bir araya geldi. Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Genel Başkanımız Ümit Özdağ, ekonomi, tarım, sanayi ve üretim politikaları başta olmak üzere Türkiye'nin kalkınma vizyonuna yönelik çalışmalar yürüten parti kurmaylarımızla bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye'nin ekonomik sorunları ve bu sorunlara yönelik Zafer Partisi'nin çözüm politikaları değerlendirildi."