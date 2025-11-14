Ümit Özdağ, Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Güncel

Ümit Özdağ, Eskişehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi Ziyaret Etti

14.11.2025 13:57
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret ederek kent gündemine ilişkin konuları ele aldı ve başarılar diledi.

(ESKİŞEHİR) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, genel merkez ve Eskişehir il yöneticileriyle birlikte Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi makamında ziyaret etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile genel merkez ve Eskişehir il yöneticilerini şxmakamında ağırladı. Belediye binasında yapılan görüşmede, Genel Başkan Ümit Özdağ'ın yanı sıra Genel Sekreter Cezmi Polat, Genel Başkan Yardımcıları Musa Ertugan, Seyit Yücel, Suzan Küçüksaraç, Mehmet Akif Cenkci, Özcan Pehlivanoğlu, GİK Üyeleri Erdoğan Erhan, Muharrem Özçelik, Genel Başkan Başdanışmanı Ertuğrul Tolga Orhan, Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP İl Başkanı Talat Yalaz da hazır bulundu.

Ziyarette kent gündemine ilişkin konular ele alınırken, Özdağ ve beraberindeki heyet Ünlüce'ye çalışmalarında başarılar diledi. Özdağ, "Anadolu'nun yükselen eğitim ve sanayi merkezi Eskişehir'de bu şehrin 21. yüzyıla layık gelişimine öncülük eden belediye başkanlığını ziyaret etmenin mutluluğu ile Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Zafer Partisi, Ayşe Ünlüce, Ümit Özdağ, Eskişehir, Belediye, Güncel, Son Dakika

