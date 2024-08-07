UMKE Şanlıurfa'da 7 Gün 24 Saat Hizmete Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UMKE Şanlıurfa'da 7 Gün 24 Saat Hizmete Hazır

UMKE Şanlıurfa\'da 7 Gün 24 Saat Hizmete Hazır

Deprem ve birçok afet ile acil durumda ön saflarda yer alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Şanlıurfa'da 7 gün 24 saat hizmete hazır.

07.08.2024 16:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deprem ve birçok afet ile acil durumda ön saflarda yer alan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Şanlıurfa'da 7 gün 24 saat hizmete hazır.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, UMKE, göreve başladığı 21 yıllık süre içinde başta deprem olmak üzere birçok afet ve acil durumda ön safta yer aldı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü UMKE, deprem döneminde kendi yarasını sarmanın yanı sıra Kahramanmaraş ve Hatay'ın İskenderun ilçesine destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Abdulkadir Kısmet, acil durumlarda ve olağanüstü afet durumlarında sağlık hizmet sunumunu aksatmadan verebilecekleri 50 yataklı sahra hastanesinin ilin envanterinde mevcut olduğunu belirtti.

Bu sahra hastanesinde acil servis, laboratuvar, görüntüleme ünitesi, yataklı servis, doğumhane, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi bulunduğunu aktaran Kısmet, şunları kaydetti:

"Sahra hastanesinin altyapı, elektrik tesisatı ve tıbbi cihazları ile birlikte kurulumunu 48 saat içerisinde tamamlayıp faaliyete geçirebilmekteyiz. Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerinde, Şanlıurfa UMKE ekipleri Hatay İskenderun'da bu sahra hastanemizle vatandaşlarımıza sağlık hizmetini 7 gün 24 saat esasına uygun olarak aksatmadan sunmuştur. Şanlıurfa UMKE ekipleri olarak, her türlü yaşanabilecek olumsuz durumda ve afetlerde daha önce de olduğu gibi vatandaşımıza sağlık hizmetini sunmak için yanınızdayız."

Kaynak: AA

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Deprem, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UMKE Şanlıurfa'da 7 Gün 24 Saat Hizmete Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:07 Hastanede çirkin saldırı Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı Hastanede çirkin saldırı! Güvenlik görevlileri, terör gazisinin boğazına yapışıp saldırdı
19:46 Azez’de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı Azez'de bomba yüklü araç patladı: 9 ölü, 14 yaralı
19:13 Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken “Siri“ sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin Bakan Şimşek canlı yayında konuşurken "Siri" sözünü kesti: Bir hata oldu, tekrar deneyin
18:28 Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye’de erişime engellendi Çevrimiçi oyun platformu Roblox, Türkiye'de erişime engellendi
16:07 Aydın, Muğla ve Balıkesir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
10:28 İtalya’da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı İtalya'da erkek olmadan üreyen köpek balıkları, bilim insanlarını şaşırttı
10:21 Instagram yasağı şarkıcı Hadise’yi isyan ettirdi Instagram yasağı şarkıcı Hadise'yi isyan ettirdi
10:09 İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu İngiltere Başbakanı Sir Keir Starmer, son dönemlerde yaşanan şiddet olaylarından sosyal medya platformlarını sorumlu tuttu
10:09 Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü Şarkıyı yarıda kesen Ajda Pekkan, protokolde oturanlara açtı ağzını yumdu gözünü
10:03 Mehmet Şimşek’ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum Mehmet Şimşek'ten kurmaylarına: Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum
09:23 Beyaz Saray’ı çıldırtan telefon İsrail, Haniye’yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş Beyaz Saray'ı çıldırtan telefon! İsrail, Haniye'yi öldürdüğünü suikastın hemen ardından itiraf etmiş
09:02 Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu Rusya ve Suriye, Türkiye sınırına askeri üs kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 22:10:44. #1.12#
SON DAKİKA: UMKE Şanlıurfa'da 7 Gün 24 Saat Hizmete Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement