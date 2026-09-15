Umman açıklarında hedef alınan tankerde 23 mürettebat kurtarıldı, 2 kişi kayıp

Umman, Musendem kenti açıklarında hedef alınan petrol tankerindeki 23 mürettebatın tahliye edildiğini açıkladı.

Umman Deniz Güvenliği Merkezi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konu hakkında açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Musendem'in 103 deniz mili açıklarında Panama bandıralı "ELGAIA" adlı petrol tankeri hedef alındı.

Saldırının türü, ne zaman ve kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmezken tankerin makine dairesinde çıkan yangının söndürüldüğü ve gemiyi çekme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Açıklamada mürettebattan 23 kişinin kurtarıldığı, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.