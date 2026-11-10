Umman açıklarında tankere tanımlanamayan cisim isabet etti, mürettebat güvende kaldı

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Lima kentinin 19 deniz mili kuzeydoğusunda seyreden tankere tanımlanamayan bir cismin isabet ettiğini bildirdi.

UKMTO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Umman açıklarında bir tankere düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Gemi kaptanının raporuna dayandırılan açıklamada, Umman'ın Lima kentinin 19 deniz mili kuzeydoğusunda tankere tanımlanamayan bir cismin isabet ettiği belirtildi.

Saldırının ardından mürettebatın güvende olduğu ve herhangi bir ciddi hasarın bildirilmediği, daha sonra gemide hasar tespiti yapılacağı kaydedildi.

Yetkililerin olaya yönelik soruşturmasının sürdüğü aktarılan açıklamada, bölgedeki diğer gemilerin dikkatli seyretmesi ve her türlü şüpheli faaliyeti UKMTO'ya bildirmesi tavsiye edildi.

ABD ve İran arasında tırmanan gerilim ve çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat aksamaları küresel enerji piyasalarını etkiliyor.